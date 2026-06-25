La Major League Baseball (MLB) ha presentato una nuova proposta di Contratto Collettivo (CBA) che mira a rivoluzionare le dinamiche economiche della lega. L'iniziativa, promossa dai proprietari delle squadre, introduce un salary cap rigido, simile a quello NBA, con l'obiettivo di controllare i costi e ridefinire il mercato dei giocatori.

La proposta prevede un incremento del salario minimo: i giocatori con due o più anni di servizio vedranno lo stipendio base salire a un milione di dollari, mentre chi ha da zero a un anno di esperienza avrà un minimo di novecentomila dollari, con bonus che possono portare a un milione.

Eliminate la qualifying offer e i salari differiti, il sistema di arbitrato resta invariato.

Limiti contrattuali e free agency

Un aspetto cruciale riguarda i limiti su durata e valore dei contratti. I proprietari suggeriscono che i contratti iniziali di carriera possano estendersi fino a dodici anni per cinquecento milioni di dollari. Per i giocatori che accedono alla free agency, i limiti si ridurrebbero a sei anni e duecentosessantacinque milioni di dollari. Il valore dei contratti sarà decrescente in base agli anni di servizio.

Queste misure sono interpretate come un tentativo dei proprietari di ottenere maggiore controllo sui costi, frenando la capacità dei giocatori di siglare ingaggi record.

La proposta, avanzata il 25 giugno 2026, ha generato reazioni contrastanti tra gli osservatori, che evidenziano come il nuovo schema possa diminuire il potere contrattuale degli atleti esperti.

Il dibattito sul salary cap

Il salary cap è da tempo al centro di un dibattito nel baseball professionistico. A differenza di altre leghe, come la NBA, che impiegano sistemi di tetto salariale per promuovere equilibrio competitivo, la MLB si è sempre distinta per la libertà contrattuale. L'adozione di un salary cap rigido segnerà una svolta storica, con ripercussioni sul mercato dei giocatori e sulla struttura delle squadre.

Il confronto tra proprietà e associazione dei giocatori si prospetta intenso. Quest'ultima dovrà valutare l'impatto delle nuove normative sulle negoziazioni e sulla ripartizione delle risorse nella lega, ridefinendo gli equilibri di potere.