Lorenzo Sonego ha iniziato con il piede giusto la sua avventura al torneo ATP 250 di Maiorca, superando al primo turno l'argentino Mariano Navone. Il tennista torinese, numero 65 del ranking mondiale, si è imposto sul numero 39 del mondo dopo una battaglia di tre set sui campi in erba dell'isola spagnola.

L'azzurro ha conquistato il primo parziale al tie-break, chiudendo 7-6. Navone ha reagito aggiudicandosi il secondo set per 6-2. Nel terzo e decisivo parziale, Sonego ha ritrovato solidità e determinazione, chiudendo la sfida con il punteggio di 6-4.

Grazie a questo successo, Sonego accede al secondo turno, dove affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.

Il percorso di Sonego e la sua esperienza sull'erba

La vittoria contro Navone rappresenta un segnale positivo per Sonego, che in questa stagione ha affrontato diverse difficoltà. L'inizio del 2026 è stato segnato da un infortunio al polso rimediato agli Australian Open, un contrattempo che ha influito sul suo rendimento. Il suo bilancio stagionale, infatti, è inferiore al 50% di vittorie, con cinque successi e dieci sconfitte. Nonostante ciò, il tennista torinese ha saputo sfruttare la sua maggiore esperienza sull'erba e i precedenti favorevoli contro l'argentino, elementi che hanno contribuito al suo successo in questo importante debutto.

Navone: esordio stagionale e precedenti diretti

Per Mariano Navone, settima testa di serie del torneo, l'incontro a Maiorca ha segnato l'esordio stagionale sulla superficie erbosa. L'argentino, classe 2001, arrivava da un'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Nel corso del 2026, Navone aveva comunque registrato ventuno vittorie e quattordici sconfitte. Gli scontri diretti tra i due giocatori vedevano Sonego in netto vantaggio: nei due precedenti incontri, entrambi al primo turno, l'azzurro si era imposto con il medesimo punteggio di 6-4, 7-6 (7-2), 6-4. Questi match si erano svolti a Wimbledon nel 2024 e a Miami nel 2025, consolidando la superiorità di Sonego negli scontri precedenti.

Il successo ottenuto a Maiorca non solo conferma la competitività di Sonego sull'erba, ma rilancia anche le sue ambizioni nel torneo spagnolo. Con il passaggio al secondo turno, l'attenzione è ora rivolta al prossimo avversario, che emergerà dal confronto tra Kecmanovic e Medjedovic, promettendo un'altra sfida interessante per l'italiano.