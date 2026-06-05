Un attesissimo derby tutto italiano infiammerà questa sera, venerdì 5 giugno, il campo del Roland Garros a Parigi. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno alle ore 19 nella semifinale del prestigioso torneo, con in palio un posto nella finale di domenica. Il vincitore affronterà poi il tedesco Zverev o il ceco Mensik. L'importanza dell'evento è sottolineata dalla presenza del ministro dello sport, Andrea Abodi.

Un traguardo storico per il tennis azzurro

La semifinale tra Arnaldi e Cobolli rappresenta un momento di straordinario rilievo per il movimento tennistico nazionale.

Indipendentemente dall'esito, l'Italia avrà un suo rappresentante nella partita decisiva, garantendo una presenza azzurra nella finale parigina. Per consentire a tutti gli appassionati di seguire questo evento, il match sarà trasmesso in chiaro sul canale NOVE, con diretta da Parigi a partire dalle 19.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha commentato l'iniziativa di trasmissione in chiaro, definendola “un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano”. Ha inoltre evidenziato come la disponibilità di Eurosport dimostri che “la valorizzazione del movimento e la condivisione delle emozioni collettive debbano prevalere su logiche più rigide ed esclusive”.

Panatta esalta Cobolli: «È da top ten»

L’ex campione Adriano Panatta, icona del tennis italiano e presente all’evento “Banca Generali – Un Campione per Amico”, ha espresso parole di profonda stima per Flavio Cobolli. In particolare, Panatta ha elogiato la capacità di Cobolli di superare un avversario del calibro di Auger-Aliassime, affermando: “Fisicamente è molto forte, gli serviva solo continuità. Ormai è un top ten”. L'ex tennista ha poi condiviso il suo legame speciale con il torneo parigino: “Con il Roland Garros ho un rapporto sentimentale… Prima tutti mi chiedevano se dopo 50 anni un italiano potesse vincere al Foro ed è successo con Jannik, ora mi domandano lo stesso di Parigi, io sono il primo a sperarci”.

Il cammino verso la semifinale

Matteo Arnaldi ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad abbandonare il match a causa di un problema all'anca. Flavio Cobolli, dal canto suo, ha meritato il pass per la semifinale battendo Felix Auger-Aliassime in una rimonta avvincente, dimostrando grande tenacia e determinazione sul campo.

La semifinale tra Cobolli e Arnaldi è in programma venerdì 5 giugno 2026 “non prima delle 19:00”, con la possibilità di slittamenti orari in base alla durata degli incontri precedenti che si svolgeranno sul campo Philippe-Chatrier. La sfida sarà visibile in chiaro sul canale NOVE, confermando l’ampia copertura mediatica riservata a questo cruciale appuntamento tennistico.