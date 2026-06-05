La suggestiva traversata di nuoto di fondo da Capri a Torre del Greco si prepara a tornare protagonista nelle acque cristalline del Golfo di Napoli. L'appuntamento, attesissimo dagli appassionati e dagli atleti, è fissato per il prossimo 16 giugno. Questo evento sportivo di grande risonanza vedrà la partecipazione di nuotatori provenienti da diverse regioni italiane, confermandosi come una delle competizioni più significative e sfidanti nel panorama nazionale delle gare in acque libere.

Organizzata con cura e dedizione dall’Associazione Nuotatori Torre del Greco, la manifestazione prenderà il via dall’incantevole isola di Capri, per poi concludersi sul litorale di Torre del Greco.

Il percorso, che si estende per circa 22 chilometri, rappresenta una prova di resistenza e abilità notevole. La gara è infatti rinomata per la sua difficoltà tecnica e per l’impegno fisico e mentale richiesto ai partecipanti, i quali dovranno affrontare le imprevedibili correnti marine e le condizioni variabili del mare aperto, elementi che rendono ogni edizione unica e memorabile.

Un evento di richiamo e sicurezza garantita

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca, con la partecipazione di un elevato numero di nuotatori di fondo, tra cui spiccano atleti di calibro nazionale e internazionale. La presenza di questi campioni eleva ulteriormente il prestigio della competizione, attirando l'attenzione di media e pubblico.

L’organizzazione ha posto la sicurezza dei partecipanti come priorità assoluta, predisponendo un’attenta assistenza lungo l’intero tracciato. Numerose imbarcazioni di supporto saranno infatti presenti per monitorare costantemente gli atleti e intervenire prontamente in caso di necessità, garantendo così uno svolgimento sereno e protetto della gara.

Oltre al suo intrinseco valore sportivo, l’evento assume anche un’importante funzione di promozione turistica. La traversata offre una vetrina eccezionale per il territorio di Torre del Greco e per l’affascinante isola di Capri, mettendo in risalto le straordinarie risorse naturali e le bellezze paesaggistiche che caratterizzano il Golfo di Napoli.

È un’occasione unica per valorizzare il patrimonio locale e attrarre visitatori, che possono così scoprire le meraviglie di queste località campane.

L'impegno dell'Associazione Nuotatori Torre del Greco

L’Associazione Nuotatori Torre del Greco si conferma un pilastro fondamentale nell’organizzazione di eventi sportivi di alto livello legati al nuoto di fondo. Attiva da molti anni, l'associazione si dedica con passione alla promozione e alla diffusione di questa disciplina, sia a livello locale, coinvolgendo la comunità e le scuole, sia su scala nazionale, contribuendo alla crescita del movimento. Il suo impegno non si limita alla mera organizzazione di gare, ma si estende alla diffusione di una cultura sportiva basata sui valori di lealtà, perseveranza e rispetto per l’ambiente marino.

L’associazione si adopera inoltre per la valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali legate al mare, offrendo concrete opportunità di crescita e sviluppo agli atleti, dai più giovani ai più esperti, e coinvolgendo attivamente l'intera comunità locale nelle sue molteplici iniziative sportive e sociali.