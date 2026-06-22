Il tennista britannico Jack Draper ha ritrovato la via del successo sul campo di casa, trionfando nel suo match d’esordio all’Eastbourne Open. Draper ha sconfitto l’americano Marcos Giron con un punteggio di 6‑4, 7‑6(5), segnando un importante ritorno dopo un periodo di inattività. Questa vittoria rappresenta la sua prima affermazione a livello Tour da marzo, quando aveva superato il campione Novak Djokovic in un’emozionante sfida a Indian Wells. Un successo che, come riconosciuto dallo stesso Draper, ha mostrato una prestazione "un po' come quella che faceva lui — vincere in modo 'brutto'", riferendosi al suo coach Andy Murray.

Draper domina a Eastbourne con numeri solidi

La prestazione di Draper contro Giron è stata caratterizzata da una notevole solidità. Il giovane britannico ha concesso al suo avversario un solo break point durante l’intero incontro. Al servizio, ha messo a segno ben sei ace, senza commettere alcun doppio fallo, dimostrando grande precisione. Un altro dato significativo è la sua efficacia sulla seconda di servizio, dove ha conquistato 12 dei 17 punti disponibili. In termini di gioco offensivo, Draper ha sfoderato 30 vincenti, quasi il doppio rispetto ai 16 realizzati da Giron. Questi numeri evidenziano un ritorno in campo estremamente competitivo per Draper, dopo i mesi di stop forzato a causa di infortuni.

Il ruolo cruciale del coach Andy Murray

Attualmente al numero 160 del ranking mondiale, Jack Draper ha apertamente attribuito il merito del suo ritrovato successo e della sua fiducia al supporto e alla guida del suo coach, l’ex numero uno del mondo Andy Murray. Draper ha espresso la sua gratitudine con un tocco di umorismo: “Non l’ho ancora chiamato ‘Sir’,” ha scherzato, aggiungendo, “Non succederà. Sono davvero grato ad Andy per aver scelto di aiutarmi e per volermi aiutare.” Le sue parole sottolineano l’importanza di Murray non solo come tecnico, ma anche come fonte di ispirazione, in particolare per la capacità di “vincere in modo ‘brutto’”, una caratteristica spesso associata allo stile di gioco combattivo di Murray.

Verso i quarti di finale: la prossima sfida

Con questa significativa vittoria, Jack Draper si proietta ora verso il prossimo turno dell’Eastbourne Open. La sua prossima sfida lo vedrà affrontare un altro connazionale britannico, Jack Pinnington Jones. L’incontro sarà decisivo, poiché in palio c’è un ambito posto nei quarti di finale del prestigioso torneo.

La collaborazione strategica con Murray per la stagione sull'erba

Il ritorno in campo di Jack Draper è strettamente legato all’inizio della sua collaborazione con Andy Murray, che è entrato a far parte del suo team tecnico specificamente per la stagione sull’erba. Murray, leggenda del tennis e due volte campione a Wimbledon, ha apportato al giovane talento britannico non solo la sua vasta esperienza, ma anche un’iniezione di fiducia fondamentale.

Questa partnership è stata avviata proprio in vista del torneo di Eastbourne, considerato un banco di prova essenziale e un’opportunità cruciale per prepararsi al meglio in vista del prestigioso appuntamento di Wimbledon, specialmente dopo il difficile periodo di Draper segnato da infortuni prolungati.