Le qualificazioni maschili per il prestigioso torneo di Wimbledon sono ufficialmente iniziate sui campi in erba del Community Sports Centre di Roehampton. Nel frattempo, l'attenzione si sposta anche sul Giorgio Armani Tennis Classic, una prestigiosa esibizione ospitata dall’Hurlingham Club di Londra, dove Jannik Sinner si prepara al suo debutto stagionale sull’erba in vista del terzo Slam dell’anno.

L'evento londinese vedrà la partecipazione di altri importanti nomi del tennis italiano. Con Sinner, infatti, scenderanno in campo anche Flavio Cobolli, recentemente entrato nella Top 10 mondiale dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, e Luciano Darderi, semifinalista agli Internazionali d’Italia.

Il Giorgio Armani Tennis Classic, giunto alla sua 32esima edizione, è un appuntamento fisso nel calendario pre-Wimbledon e offre ai giocatori l'opportunità di affinare la propria condizione sull'erba senza la pressione dei tornei ufficiali.

Il formato dell'esibizione prevede una serie di incontri di singolare tra i migliori giocatori del circuito attuale e doppi che vedranno protagonisti campioni del passato. Il programma prevede due match nella giornata di apertura, con inizio alle ore 18:00 italiane, mentre dal 24 al 27 giugno si disputeranno tre incontri al giorno, a partire dalle 15:30.

Qualificazioni Wimbledon: gli italiani in campo

Sul fronte delle qualificazioni di Wimbledon, diversi tennisti italiani hanno iniziato con il piede giusto.

Francesco Cinà ha superato in due set il derby tricolore contro Gianluca Cadenasso. Anche Andrea Guerrieri ha ottenuto un successo, eliminando in tre set il belga Andrea Goffin. Hanno proseguito il loro cammino anche Stefano Travaglia, vittorioso sul croato Luja Mikrut, Andrea Pellegrino, che ha battuto il britannico Jay Clarke, e Luca Nardi, che ha avuto la meglio sul giapponese Rio Noguchi.

Non tutti gli italiani, però, hanno superato il primo turno. Sono stati eliminati Stefano Napolitano, sconfitto da Billy Harris, Lorenzo Giustino, battuto da Gauthier Onclin, Raul Brancaccio, che ha ceduto al francese Arthur Géa, Marco Cecchinato, superato da Marcelo Barrios Vera, e Francesco Maestrelli, fermato dal britannico Max Basing.

È stato inoltre sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili, il cui via è previsto per la giornata di domani. Cinque le atlete italiane che cercheranno l'accesso al main draw: Nuria Brancaccio, Tyra Grant, Lucia Bronzetti (20ª testa di serie), Lisa Pigato (28ª testa di serie) e Lucrezia Stefanini.

Il Giorgio Armani Tennis Classic: preparazione chiave per Wimbledon

La presenza di Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic è stata ufficializzata dagli organizzatori, che hanno evidenziato l'importanza dell'evento per la preparazione dei migliori giocatori in vista di Wimbledon. Nikhil Waugh, direttore del torneo, ha commentato: “Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge a un parco giocatori eccezionale.” La partecipazione di Sinner, Cobolli e Darderi conferma la crescente rilevanza del tennis italiano a livello internazionale, con l'esibizione che si configura come un momento cruciale per l'adattamento all'erba prima dell'inizio del torneo più antico e prestigioso del mondo.