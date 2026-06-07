Kimi Antonelli ha siglato la sua quinta vittoria consecutiva nella stagione 2026 di Formula 1, dominando il Gran Premio di Monaco dal primo all'ultimo giro. Il pilota italiano della Mercedes ha imposto un ritmo inarrestabile sulle iconiche strade del Principato, mantenendo saldamente la testa della corsa e consolidando ulteriormente la sua leadership in classifica generale. Sul podio, al secondo posto, si è piazzata la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre il terzo gradino è stato conquistato dalla Red Bull di Isack Hadjar.

La gara monegasca è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e ritiri eccellenti.

Già nelle prime fasi, Max Verstappen, pilota della Red Bull, è stato costretto all'abbandono poco dopo il via, aprendo scenari inaspettati per gli avversari. Un altro momento cruciale ha visto il ritiro di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari è finito contro il muro alla curva 19 a soli dodici giri dalla conclusione, vanificando le speranze di punti per la scuderia di Maranello. Nonostante il caos circostante, il dominio di Antonelli non è mai stato messo in discussione, frutto di una gestione impeccabile e di un passo gara semplicemente insostenibile per la concorrenza.

Incidenti e ritiri illustri a Montecarlo

Oltre agli sfortunati ritiri di Verstappen e Leclerc, il Gran Premio di Monaco ha registrato anche l'uscita di scena di Lando Norris, costretto a fermarsi al quarantacinquesimo giro.

La corsa è stata ulteriormente animata da una serie di episodi che hanno coinvolto diversi protagonisti, tra cui l'assegnazione di penalità e l'esposizione di una bandiera rossa nel finale, che ha rimescolato ulteriormente le carte in pista. Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, ha subito penalità che ne hanno compromesso la prestazione, mentre la Ferrari di Hamilton ha saputo sfruttare le difficoltà altrui per assicurarsi un prezioso secondo posto.

Antonelli consolida la leadership mondiale

Con questa ennesima vittoria, Antonelli consolida in maniera significativa la sua leadership nel campionato mondiale. Il pilota italiano giunge a Montecarlo con un vantaggio di ben 68 punti sul suo compagno di squadra, George Russell, affermandosi come il principale e indiscusso candidato al titolo.

La sua serie di prestazioni convincenti e una costanza di risultati impressionante lo hanno portato a dominare la prima parte della stagione. La Ferrari, pur festeggiando il secondo posto di Hamilton, deve affrontare la sfortuna che ha colpito Leclerc, mentre la Red Bull si trova ora a dover recuperare un terreno considerevole dopo i ritiri di Verstappen e le complessive difficoltà incontrate nel Principato.

Il prossimo appuntamento del calendario sarà il Gran Premio di Barcellona, dove Antonelli avrà l'opportunità di rafforzare ulteriormente la sua già solida posizione in classifica. La stagione si preannuncia ancora lunga e potenzialmente ricca di ulteriori colpi di scena, ma il giovane pilota italiano sembra aver ormai trovato la chiave per mantenere un controllo ferreo sul campionato mondiale.