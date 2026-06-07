Si è concluso nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno 2026, il Giro d’Italia Women con una tappa finale ricca di colpi di scena. La frazione, un percorso di 145 chilometri con partenza e arrivo a Saluzzo, ha riservato sorprese decisive. La ciclista piemontese Elisa Longo Borghini ha infiammato la corsa con un attacco audace sferrato a oltre ottanta chilometri dal traguardo, riuscendo a trascinare con sé Antonia Niedermeier e Niamh Fisher-Black. Nelle retrovie, le favorite Demi Vollering e Anna van der Breggen si sono studiate e controllate a lungo, mentre per un breve tratto, Niedermeier ha vestito virtualmente la maglia rosa.

La svolta decisiva si è consumata sull’ultimo Gran Premio della Montagna, dove Demi Vollering ha sferrato l'attacco che le ha permesso di staccare nettamente Anna van der Breggen e di ricongiungersi con le fuggitive. All'arrivo, Niamh Fisher-Black ha tentato di lanciare la volata, ma è stata Elisa Longo Borghini a imporsi con autorità, tagliando il traguardo a braccia alzate per una vittoria di tappa prestigiosa. Parallelamente, Vollering ha sigillato la sua conquista della classifica generale, precedendo sul podio finale Antonia Niedermeier e Anna van der Breggen. La stessa Longo Borghini ha chiuso al quarto posto, risalendo dalla settima posizione occupata al mattino. Con questo successo, Vollering ha centrato la storica “tripla corona”, aggiungendo il Giro d’Italia Women ai suoi trionfi al Tour de France e alla Vuelta di Spagna.

Il ribaltamento della classifica

La tappa finale si è rivelata un palcoscenico perfetto per attacchi audaci e strategie vincenti. Elisa Longo Borghini, pur non essendo al culmine della sua forma, ha esibito un carattere indomito e una determinazione esemplare, lanciando un'azione solitaria che ha messo a dura prova le sue avversarie. Dal canto suo, Demi Vollering, pur non aggiudicandosi la frazione, ha dimostrato una straordinaria capacità tattica, cogliendo l'attimo propizio per ribaltare la classifica generale e assicurarsi la vittoria finale del Giro d’Italia Women.

Un traguardo storico per Vollering

Il trionfo di Demi Vollering al Giro d’Italia Women segna un traguardo di portata storica nel ciclismo femminile.

La ciclista olandese completa infatti la prestigiosa “tripla corona” delle grandi corse a tappe, avendo già conquistato il Tour de France e la Vuelta di Spagna. Un'impresa che la consacra tra le leggende di questo sport. Contestualmente, la vittoria di tappa di Elisa Longo Borghini ha riaffermato il suo indiscutibile valore e la sua innata abilità di animare la corsa, dimostrando fino all'ultimo chilometro la sua grinta e la sua capacità di essere protagonista.