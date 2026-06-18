La famiglia di Lionel Messi ha diffuso una nota ufficiale da Buenos Aires, con l'obiettivo di chiarire le condizioni di salute del padre, Jorge Messi, e di condannare fermamente le speculazioni emerse nelle ultime ore. Il comunicato stampa ha evidenziato che Jorge “è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e le sue condizioni stanno migliorando”, fornendo un aggiornamento rassicurante. Contestualmente, la famiglia ha espresso il suo “profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli” con cui è stata affrontata una questione “strettamente privata”.

È stato inoltre ribadito con chiarezza che “qualsiasi versione, dichiarazione o informazione non proveniente dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera”, ponendo l'accento sull'importanza delle fonti autorevoli.

Appello per Responsabilità e Tutela della Privacy

Nel cuore del comunicato, la famiglia Messi ha lanciato un accorato appello, chiedendo “responsabilità, prudenza e compassione” a tutti gli attori coinvolti. È stato sottolineato con forza che “la salute di una persona e la tranquillità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un interesse irresponsabile da parte dei media”, evidenziando il danno che tali comportamenti possono arrecare.

La famiglia ha voluto ringraziare per le numerose “espressioni di affetto, rispetto e preoccupazione” ricevute, ma ha al contempo ribadito l'impellente necessità di preservare la privacy, la riservatezza e l’intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia durante questo periodo particolarmente delicato.

Aggiornamenti Ufficiali e Miglioramento delle Condizioni

La nota si conclude con l'impegno esplicito che “qualsiasi aggiornamento rilevante verrà comunicato a tempo debito dalla famiglia e attraverso i canali ufficiali”, garantendo trasparenza e affidabilità. In questo contesto, viene confermato che le condizioni di Jorge Messi “evolvono favorevolmente”, smentendo in modo categorico i rumor e le informazioni non verificate che avevano circolato.

La famiglia ha voluto ribadire l'importanza di non diffondere notizie prive di fondamento, richiamando ancora una volta alla “responsabilità, prudenza e umanità” nel trattare una vicenda che tocca profondamente la sfera personale e familiare.