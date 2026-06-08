Roger Federer farà il suo attesissimo ritorno in campo all'US Open, prendendo parte a un'esibizione speciale che si terrà il prossimo 25 agosto sull'iconico Arthur Ashe Stadium di New York. L'annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati di tennis di tutto il mondo, che avranno l'opportunità di rivedere il campione svizzero, l'unico ad aver trionfato nel torneo per ben cinque anni consecutivi, dal 2004 al 2008.

L'evento, intitolato “Roger Federer: An Icon Returns to New York”, vedrà il fuoriclasse elvetico affiancato da altre tre leggende del tennis: Andre Agassi, John McEnroe e Andy Roddick.

Questa serata indimenticabile si inserisce nel programma di allenamenti ed esibizioni previste nella settimana delle qualificazioni, offrendo agli spettatori l'opportunità di rivivere alcuni dei momenti più iconici della storia recente di questo sport.

Le parole di Federer e l'emozione del ritorno

Federer, che ad agosto entrerà ufficialmente nell'International Tennis Hall of Fame, ha espresso profonda emozione per il suo imminente ritorno nella Grande Mela. “Gli US Open sono sempre stati uno dei tornei più speciali per me”, ha dichiarato. “Molti dei momenti più indimenticabili della mia carriera sono avvenuti a New York e l'Arthur Ashe Stadium è un luogo che significa molto per me. Mi è mancata quell’atmosfera e l’incredibile energia che i tifosi vi portano.

Condividere la serata con Andy, Andre e John rende tutto ancora più significativo. Non vedo l’ora di celebrare quei ricordi, rivedere i tifosi e vivere insieme una serata davvero speciale”.

La presenza di Federer rappresenta un momento di enorme richiamo per il pubblico, che potrà assistere a un incontro tra campioni che hanno segnato epoche diverse del tennis mondiale. L'evento si svolgerà pochi giorni prima della cerimonia di ingresso di Federer nella Hall of Fame, fissata per il 29 agosto a Newport, Rhode Island.

I protagonisti dell'esibizione e il contesto

Tra i partecipanti all'esibizione, Andy Roddick ha un legame particolare con l'US Open, avendo vinto il torneo nel 2003, proprio l'anno precedente all'inizio del dominio di Federer sul cemento newyorkese.

Anche John McEnroe e Andre Agassi, figure centrali nella storia del tennis statunitense e mondiale, saranno protagonisti di questa serata celebrativa. L'iniziativa, promossa dalla U.S. Tennis Association, prevede ulteriori annunci sul programma completo dell'esibizione, che si svolgerà nella settimana che precede l'inizio del tabellone principale del torneo.

Federer non giocava all'US Open dal 2019, e il suo ritorno, anche se per una sola esibizione, costituisce un'occasione unica per i tifosi di celebrare la sua straordinaria carriera e il suo profondo legame con New York, città che ha ospitato alcune delle sue imprese più memorabili.