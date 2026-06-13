Un sabato difficile per Charles Leclerc al Gran Premio di Barcellona. Durante la Q3 delle qualifiche, il pilota della Ferrari ha perso il controllo in uscita di curva quattro, impattando contro le barriere. L'incidente ha causato l'interruzione della sessione con bandiera rossa, relegando il monegasco alla decima posizione sulla griglia di partenza.

L'incidente in qualifica e le sue conseguenze

Il contatto è avvenuto in curva quattro, dove Leclerc ha perso il controllo della monoposto, finendo nella ghiaia e poi contro le barriere. Nonostante l'impatto, il pilota è uscito autonomamente dall'abitacolo, ma è stato trasportato per precauzione a bordo dell'auto medica.

L'incidente ha causato la sospensione della sessione con bandiera rossa.

Griglia di partenza: Russell in pole, Leclerc decimo

Al termine delle qualifiche, George Russell ha conquistato la pole position (1’14"679), precedendo Lewis Hamilton di appena 64 millesimi. Il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, si è piazzato terzo. Leclerc è stato relegato al decimo posto a causa dell'incidente in Q3.

La scelta tecnica dei freni Carbon Industries

Il weekend di Leclerc a Barcellona è iniziato con una novità tecnica: l'adozione dei freni Carbon Industries, seguendo la scelta del compagno Lewis Hamilton. Questa decisione è arrivata dopo i problemi riscontrati a Montecarlo, dove Leclerc ha subito un incidente causato da un malfunzionamento dei freni.

Il monegasco ha ammesso che l'incidente a Monaco "fa ancora male", ma ha preferito guardare avanti, concentrandosi sul fine settimana catalano.

Prospettive per la gara di domenica

Partire dalla decima posizione complica le ambizioni di Leclerc, che sperava di riscattarsi dopo il ritiro a Monaco. Tuttavia, l'adozione dei nuovi freni Carbon Industries potrebbe offrire un miglior feeling e una maggiore affidabilità in gara. La Ferrari punta a massimizzare il potenziale della vettura e recuperare terreno in classifica.