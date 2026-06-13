George Russell ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna, in qualifiche intense e combattute. Il pilota della Mercedes ha preceduto Lewis Hamilton, ex compagno di squadra, che ha ottenuto la sua prima partenza in prima fila con la Ferrari. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa per un incidente di Charles Leclerc alla curva 4, impedendogli un tempo in Q3.

Russell ha ottenuto la terza pole stagionale, la decima in carriera e la 150ª per Mercedes in Formula 1. Il suo tempo di 1'14"679 ha distaccato Hamilton di soli 0,064 secondi.

Russell e altri tre piloti hanno usato una strategia di pit stop in stile gara per pneumatici nuovi, superando Kimi Antonelli. Antonelli, momentaneo leader, ha chiuso terzo a 0,319 secondi.

Leclerc: incidente e griglia di partenza

Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente alla curva 4 in Q3. Senza conseguenze fisiche, ma la sua Ferrari è stata danneggiata. Senza giro cronometrato, Leclerc partirà decimo in griglia.

Oscar Piastri (settimo) e Max Verstappen (quinto) avevano completato un giro prima dell'interruzione. Lando Norris partirà quarto, Isack Hadjar sesto e Liam Lawson ottavo. Nico Hülkenberg ha chiuso nono. Seguono: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Prospettive per il Gran Premio

Kimi Antonelli, terzo in griglia, è fiducioso sul passo gara. Le qualifiche hanno evidenziato l'importanza di gomme e strategie di pit stop. La Mercedes di Russell conferma competitività sul giro secco. Hamilton, secondo, ha mostrato crescita con la Ferrari. Gara incerta, con piloti vicini e strategia cruciale.