Lando Norris ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona, settima tappa del Mondiale di Formula 1, siglando il miglior tempo con un giro impressionante in 1’15"426. La sua performance ha evidenziato la grande forma della McLaren sul circuito del Montmeló. A ridosso del pilota britannico si è posizionato George Russell con la sua Mercedes, staccato di appena nove millesimi, a dimostrazione di una competitività molto elevata. Il terzo posto è stato conquistato dall'altro pilota McLaren, Oscar Piastri, che ha registrato un ritardo di soli +0,057" dal compagno di squadra.

Per la Ferrari, Charles Leclerc ha chiuso la sessione al quarto posto, con un distacco di +0,373" dal leader, confermando comunque una buona velocità ma con un margine da recuperare.

La sessione pomeridiana ha ribadito la notevole competitività della McLaren, che ha piazzato entrambi i suoi piloti, Norris e Piastri, nelle prime tre posizioni. Anche la Mercedes ha mostrato segnali incoraggianti, con Russell che ha mantenuto un ritmo elevato, suggerendo un potenziale significativo per il weekend. Charles Leclerc, pur non raggiungendo il podio virtuale, ha preceduto il giovane Kimi Antonelli, che si è classificato quinto con un ritardo di +0,589". Antonelli aveva precedentemente ceduto il volante nella prima sessione al promettente Frederik Vesti, dimostrando l'impegno del team nello sviluppo dei giovani talenti.

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, con la sua Red Bull, ha concluso la sessione al sesto posto, con un distacco di +0,895", un risultato che indica la necessità di affinare ulteriormente l'assetto. Più indietro, Lewis Hamilton ha occupato la nona posizione, a oltre un secondo dal leader (+1,205"). Tra i due pluricampioni del mondo si sono distinti altri giovani piloti: Arvid Lindblad, settimo a +0,985", e Gabriel Bortoleto, ottavo a +1,185", entrambi autori di prestazioni degne di nota.

Analisi delle prestazioni e prospettive

I risultati della seconda sessione di prove libere hanno chiaramente delineato un momento di forma eccezionale per la McLaren, che si è dimostrata particolarmente efficace su un tracciato esigente e tecnicamente complesso come quello del Montmeló.

La stretta vicinanza nei tempi sul giro tra Lando Norris, George Russell e Oscar Piastri indica un equilibrio competitivo tra i team di punta, suggerendo che la lotta per le posizioni di vertice sarà serrata. Sebbene la Ferrari e la Red Bull abbiano mostrato buone prestazioni, sembrano accusare un leggero ritardo rispetto ai diretti concorrenti in questa fase iniziale del weekend. In particolare, Charles Leclerc, pur evidenziando una velocità promettente, dovrà lavorare con il team per colmare il gap che lo separa dai piloti più veloci e puntare alle posizioni di testa.

In sintesi, la seconda sessione di libere ha confermato Lando Norris come il pilota più rapido sul circuito di Barcellona-Catalunya, con Charles Leclerc che si è assicurato un solido quarto posto. Questi dati cronometrici principali delineano un quadro di grande intensità e promettono un fine settimana di gara ricco di sfide e colpi di scena.