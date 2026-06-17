La Francia ha iniziato il suo cammino nel Mondiale 2026 con una vittoria per 3-1 sul Senegal. L'incontro, valido per la prima giornata del Gruppo I, si è svolto martedì 16 giugno 2026 al MetLife Stadium di New York. I Bleus si sono imposti grazie a una ripresa di grande intensità, dopo un primo tempo concluso a reti inviolate.

La svolta nel secondo tempo

Il primo tempo tra Francia e Senegal si è chiuso sullo 0-0 all'intervallo, caratterizzato da un sostanziale equilibrio. La svolta è arrivata nella seconda frazione di gioco, quando la Francia ha mostrato maggiore determinazione e incisività offensiva.

Il fuoriclasse Kylian Mbappé ha sbloccato il risultato al ventunesimo minuto del secondo tempo, portando in vantaggio i suoi. Pochi minuti dopo, al trentottesimo, Bradley Barcola ha raddoppiato, consolidando il controllo francese della partita.

Nonostante il doppio svantaggio, il Senegal ha reagito e, a soli cinque minuti dal fischio finale, è riuscito ad accorciare le distanze con un gol di Mbaye. Tuttavia, la risposta francese è stata immediata: ancora Mbappé, con un potente tiro da fuori area, ha ristabilito le distanze, siglando la sua doppietta personale e fissando il punteggio finale sul 3-1.

Mbappé: record storico e capocannoniere

La prestazione di Kylian Mbappé è stata decisiva non solo per il risultato, ma ha anche segnato un momento storico.

Con la sua doppietta, l'attaccante ha superato Olivier Giroud, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale francese. Un traguardo straordinario che lo vede ora a quota 58 reti, consolidando il suo status di protagonista assoluto del calcio transalpino.

Analisi tattica e il ruolo del MetLife Stadium

La Francia ha mostrato una versione più brillante e propositiva nella ripresa. Questo miglioramento è stato in parte attribuibile a un cambio tattico che ha visto Michael Olise agire con efficacia nel ruolo di trequartista. Olise ha fornito l'assist decisivo per il primo gol di Mbappé, evidenziando l'importanza delle scelte tecniche.

Il Senegal, pur combattivo, ha pagato alcune disattenzioni difensive nelle fasi finali, permettendo alla Francia di concretizzare le proprie offensive e assicurarsi i primi tre punti del torneo.

Il MetLife Stadium, sede di questa emozionante sfida inaugurale del Gruppo I, avrà un ruolo ancora più significativo. Questa imponente struttura ospiterà infatti la finale del Mondiale, in programma il 19 luglio, aggiungendo ulteriore prestigio a ogni match disputato su questo storico terreno.