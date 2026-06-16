Il numero uno mondiale Jannik Sinner è pronto a fare il suo atteso ritorno in campo la prossima settimana. Dopo aver ripreso gli allenamenti intensivi, l'azzurro parteciperà al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, un prestigioso torneo esibizione sull’erba che si terrà all’Hurlingham Club di Londra. L’evento, in programma dal 23 al 27 giugno, precede di pochi giorni l'inizio di Wimbledon, il terzo Slam della stagione.

La manifestazione londinese, che vedrà Sinner tra i protagonisti, sarà trasmessa in esclusiva da SuperTennis, come annunciato dalla Federazione Italiana Tennis.

Oltre a Sinner, il pubblico potrà ammirare altri talenti italiani come Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, fondato nel 1994, si è affermato negli anni come un appuntamento imperdibile per i grandi campioni del tennis mondiale, ospitando nomi del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Pete Sampras e Carlos Alcaraz, a testimonianza del suo elevato prestigio e della sua importanza nel circuito pre-Wimbledon.

Il rientro strategico di Sinner sull'erba

Il ritorno di Jannik Sinner sui campi in erba avviene dopo un periodo dedicato ad allenamenti mirati e test fisici approfonditi. L'obiettivo primario è raggiungere la migliore condizione in vista di Wimbledon. La scelta di prendere parte a un torneo esibizione, anziché a una competizione ufficiale, è una mossa strategica che riflette la volontà di evitare un eccessivo dispendio fisico prima dell'impegnativo Grand Slam londinese.

Questo approccio permette a Sinner di ritrovare il ritmo di gioco sull'erba senza la pressione e lo stress di un torneo a punti, focalizzandosi sulla preparazione fisica e tecnica.

Il prestigio del ‘Giorgio Armani Tennis Classic’

Il ‘Giorgio Armani Tennis Classic’ rappresenta un'esibizione di altissimo livello, un vero e proprio banco di prova per i tennisti che si preparano per Wimbledon. La sua storia, iniziata nel 1994, è costellata dalla partecipazione di leggende e stelle attuali del tennis mondiale. L'Hurlingham Club offre un contesto ideale per affinare la tecnica sull'erba in un ambiente meno competitivo ma altamente qualificante, rendendo l'evento un punto di riferimento nella stagione tennistica pre-Wimbledon e un'occasione per testare le proprie capacità contro avversari di alto profilo.

La preparazione di Sinner in vista di Wimbledon

Per la prima volta nella sua carriera, Jannik Sinner affronterà Wimbledon senza aver disputato alcun torneo ufficiale di preparazione sull’erba. L’esibizione di Hurlingham assume quindi un ruolo cruciale, fungendo da banco di prova essenziale per valutare la sua forma e adattarsi alla superficie. Questa decisione segue un periodo di recupero dopo l’eliminazione al Roland Garros, causata da un colpo di calore. Sinner si è sottoposto a rigorosi controlli medici a Torino e Milano, i cui esiti sono stati rassicuranti e hanno confermato il suo buono stato di forma. Attualmente, l'atleta si sta allenando intensamente sull'erba, concentrato sul suo imminente ritorno in campo e sulla sfida di Wimbledon, con l'obiettivo di presentarsi al meglio al prestigioso torneo londinese.