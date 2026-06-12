A ’s-Hertogenbosch, il tennis ha offerto una delle sue più grandi sorprese: il polacco Kamil Majchrzak ha eliminato il primo favorito e numero quattro del mondo, Félix Auger-Aliassime, con un netto 6-4, 6-3. Questa vittoria, che ha proiettato Majchrzak nelle semifinali del torneo, è stata da lui stesso definita “il più grande successo della mia carriera”. L'incontro, disputato venerdì, ha visto il tennista polacco dominare senza concedere un singolo break point all'avversario, dimostrando una solidità impressionante.

Un traguardo storico per il polacco

Questa affermazione rappresenta un punto di svolta per Majchrzak, attualmente al 76° posto nel ranking mondiale. Prima di questo match, il suo bilancio contro i giocatori della Top 20 ATP era di 1-13, e non aveva mai sconfitto un tennista tra i primi cinque al mondo. Il suo miglior risultato precedente era stata la vittoria contro Karen Khachanov, allora numero 9, agli US Open dell’anno scorso. La performance contro Auger-Aliassime è stata impeccabile: per 69 minuti, il polacco non ha mai affrontato un break point, capitalizzando invece due delle tre opportunità avute, una per ciascun set. Questa precisione nei momenti chiave ha sigillato una vittoria meritata e inaspettata.

Le ambizioni infrante di Auger-Aliassime e il futuro di Majchrzak

Per Félix Auger-Aliassime, attuale numero quattro del mondo e al suo best ranking in carriera, la sconfitta è stata un duro colpo. Il canadese ambiva a diventare il quarto giocatore in attività a raggiungere otto semifinali sulla superficie d’erba, ma si è scontrato con la determinazione di un Kamil Majchrzak in stato di grazia. Con questa prestigiosa vittoria, Majchrzak si appresta ora a disputare la sua terza semifinale ATP in carriera. L’attesa è per il suo prossimo avversario, che sarà uno tra i big Daniil Medvedev o Marin Cilic. Questa performance non solo consolida la sua crescita sul circuito, ma evidenzia anche la sua capacità di esprimersi al meglio sulle superfici rapide come l’erba, dove ha saputo imporre il suo gioco aggressivo e preciso.