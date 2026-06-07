Il Gruppo Blu, capitanato da Stefano Pescosolido, ha conquistato la seconda edizione del Deutsche Bank ATV Legends Open, svoltosi sui prestigiosi campi del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. L'evento, che ha riportato le leggende del tennis in campo, ha richiamato un vasto pubblico, inclusi molti giovani, ad ammirare i dieci ex campioni.

Il torneo ha offerto grande suspense. Il Gruppo Rosso (Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Vincenzo Santopadre, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi) ha mantenuto la leadership per gran parte della competizione.

La svolta è arrivata nel match decisivo tra Daniele Bracciali e Potito Starace: la vittoria di Starace ha permesso al Gruppo Blu (Potito Starace, Gianluca Pozzi, Stefano Pescosolido, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur) di completare il sorpasso e aggiudicarsi il trofeo.

Premi e riconoscimenti individuali

Al termine, il capitano Pescosolido e i suoi compagni hanno sollevato il trofeo, consegnato dal Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni. Oltre al titolo a squadre, sono state celebrate le prestazioni individuali: Adrian Ungur come miglior giocatore, Davide Sanguinetti per il maggior numero di ace e Vincenzo Santopadre per la miglior percentuale di game vinti, a conferma della sua solidità.

Valore e prospettive future

L'evento ha consolidato il Circolo Antico Tiro a Volo come una delle realtà più dinamiche della Capitale. Questa seconda edizione ha ospitato grandi nomi del tennis azzurro e internazionale degli ultimi decenni: Potito Starace, Paolo Lorenzi, Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Gianluca Pozzi, Giorgio Galimberti e Adrian Ungur. La manifestazione, sostenuta da Deutsche Bank, si conferma un'importante occasione di incontro, condivisione e spettacolo, offrendo anche momenti di memoria storica. Il Presidente Giorgio Averni, in fase di presentazione, aveva già espresso l'ambizione di proiettare il torneo su una dimensione europea, a testimonianza della sua crescente rilevanza.