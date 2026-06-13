Un episodio insolito ha animato un centro commerciale negli Stati Uniti, dove l'influencer brasiliano Eigon Oliver, noto come il "sosia di Neymar", ha scatenato una vera e propria corsa di fan convinti di trovarsi di fronte al celebre attaccante brasiliano.

La confusione nel centro commerciale

Eigon Oliver, celebre sui social per la sua somiglianza con Neymar, si trovava negli Stati Uniti per seguire i Mondiali di calcio 2026. Vestito con la maglia del Brasile, ha attirato decine di persone che, scambiandolo per il vero calciatore, lo hanno inseguito nei corridoi.

La folla cercava fotografie, autografi e selfie. I video condivisi sui social mostrano l'affollamento e la corsa dei curiosi, generando eccitazione incontrollata.

L'intervento delle forze dell'ordine

Nonostante la disponibilità iniziale di Oliver, la situazione è rapidamente degenerata, diventando un rischio per l'ordine. L'affollamento ha richiesto l'intervento degli addetti alla sicurezza del centro commerciale. Per ristabilire la calma ed evitare ulteriori disordini, Oliver è stato accompagnato all'uscita. Episodi simili si erano già verificati in passato, a causa della sua notevole notorietà e della confusione generata dalla somiglianza con Neymar.

Dettagli sull'accaduto

L'incidente è avvenuto martedì 9 giugno 2026 in un centro commerciale del New Jersey.

Eigon Oliver, 29 anni, è conosciuto anche come "Sósia do Ney". La sua presenza ha ingenerato una profonda confusione, con molti che lo hanno scambiato per il vero Neymar. Un video sui social ha immortalato la folla che lo inseguiva e la necessità dell'intervento della polizia locale, oltre alla sicurezza interna, per gestire la situazione e lo sgombero in sicurezza.