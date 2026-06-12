La medaglia d’argento olimpica Grace McCallum, ex ginnasta dell’Università dello Utah, è pronta a fare ritorno nella sua terra d’origine, il Minnesota, per assumere il ruolo di assistente allenatrice della squadra di ginnastica dei Golden Gophers. L’università ha annunciato con entusiasmo l’arrivo della ventitreenne, originaria di Isanti, Minnesota. McCallum ha concluso la sua brillante carriera universitaria nel 2025 e, nell’ultima stagione, ha ricoperto il ruolo di student assistant coach per la squadra dei Red Rocks. Il suo percorso accademico è stato altrettanto notevole, avendo conseguito una laurea in psicologia con una media perfetta di 4.0.

In una dichiarazione, McCallum ha condiviso la sua profonda emozione per questa nuova fase della sua carriera: “È difficile descrivere cosa significhi per me questa opportunità. Da giovane ginnasta che ammirava questo programma, a ora entrare a far parte della ginnastica del Minnesota come allenatrice, è davvero un momento che chiude il cerchio. Sono grata per l’opportunità di imparare e lavorare con uno staff e un gruppo di atlete così straordinari. Non vedo l’ora di contribuire a portare avanti la tradizione e l’eccellenza che rendono questo programma così speciale. Forever and Always Golden!”

Un percorso di eccellenza: il ritorno di McCallum

La carriera di Grace McCallum ha avuto inizio proprio in Minnesota, dove si è allenata presso il Twin City Twisters e ha conseguito il diploma alla Minnesota Connections Academy.

Durante la sua esperienza universitaria nello Utah, si è affermata come una delle ginnaste più talentuose a livello nazionale, collezionando ben otto punteggi perfetti di 10. Ha raggiunto il secondo posto in cinque occasioni nelle finali NCAA, inclusi i risultati alle parallele nel 2023 e in ogni attrezzo individuale, ad eccezione della trave, nel 2025. Il suo impressionante palmarès include anche numerosi titoli di conference nel Pac-12 e nel Big 12, culminati con la vittoria del titolo di campionessa all-around e co-campionessa al volteggio nel Big 12 del 2025. Ha inoltre ottenuto quindici prestigiosi riconoscimenti All-American.

Un passaggio di testimone per i Golden Gophers

McCallum subentra a Mya Hooten, una figura storica per i Golden Gophers, che ha lasciato la squadra dopo la sua sorprendente qualificazione alle “Four on the Floor”.

Hooten ha intrapreso una nuova avventura come allenatrice presso la Classic Gymnastics, la sua ex palestra di club. L’arrivo di McCallum segna un importante passaggio di testimone per la squadra del Minnesota, che mira a consolidare la sua lunga tradizione di eccellenza e a valorizzare il talento delle future generazioni di ginnaste.

La scelta di Grace McCallum è stata accolta con grande entusiasmo sia dallo staff tecnico che dalle atlete. La sua esperienza come ginnasta di livello internazionale e il suo profondo legame con la ginnastica del Minnesota saranno risorse preziose per la squadra, che potrà beneficiare della sua guida e della sua conoscenza del programma.