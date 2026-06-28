Nella tappa parigina della Diamond League, svoltasi allo Stade Sébastien Charléty, l’azzurro Marcell Jacobs ha conquistato il terzo posto nella finale dei 100 metri. Ha fermato il cronometro a 9.96 secondi, un risultato che segna il suo miglior tempo stagionale e evidenzia segnali incoraggianti. La vittoria è andata a Trayvon Bromell, che ha sorpreso il pubblico e gli avversari con una prestazione convincente.

Jacobs, reduce da una stagione di alti e bassi, ha saputo ritrovare brillantezza in uno degli appuntamenti più attesi del circuito internazionale.

Il tempo di 9.96 rappresenta un miglioramento notevole e alimenta le speranze in vista dei prossimi impegni estivi e degli Europei di Birmingham. La gara è stata caratterizzata da un elevato livello tecnico e da una lotta serrata fino agli ultimi metri.

Il podio e i protagonisti di Parigi

Trayvon Bromell ha conquistato la vittoria nei 100 metri con una prova di forza, chiudendo davanti a tutti e confermando la sua competitività sulla distanza. Marcell Jacobs ha saputo mantenere la concentrazione e la determinazione, riuscendo a salire sul podio in una finale molto combattuta. Il risultato ottenuto a Parigi rappresenta un segnale positivo per l’azzurro, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione.

La prestazione di Jacobs è stata accolta con soddisfazione dal suo staff tecnico, che ha sottolineato i progressi mostrati dall’atleta nelle ultime settimane. Il terzo posto ottenuto nella capitale francese conferma la sua presenza tra i protagonisti della velocità mondiale.

La sfida internazionale dei 100 metri

La gara di Parigi ha visto Trayvon Bromell imporsi con 9.91, precedendo Noah Lyles, secondo con 9.92. Marcell Jacobs ha chiuso terzo con il suo 9.96, confermando una crescita rispetto alle precedenti uscite. Il confronto con avversari di alto livello rappresenta un banco di prova fondamentale per l’azzurro in vista delle prossime sfide.

Il Meeting de Paris si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi della Diamond League, capace di offrire spunti tecnici e risultati di rilievo in vista dei grandi eventi internazionali dell’estate.