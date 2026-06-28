Con l'avvicinarsi della stagione NFL 2026, l'attenzione si concentra su diverse squadre che, pur godendo di grande entusiasmo e aspettative elevate, potrebbero essere sopravvalutate. Tra queste, spiccano i Cincinnati Bengals, i Dallas Cowboys, i New England Patriots, gli Indianapolis Colts e i Minnesota Vikings. Tutte queste formazioni hanno vissuto un'off-season ricca di movimenti e cambiamenti significativi, che hanno acceso l'ottimismo dei tifosi ma sollevano anche interrogativi sulla loro reale competitività.

Bengals, Cowboys e Patriots: ambizioni e sfide

I Cincinnati Bengals sono indubbiamente tra le squadre più discusse. Il quarterback Joe Burrow ha espresso grande fiducia, definendo l'attuale formazione la più talentuosa in cui abbia mai militato, con paragoni che richiamano persino i suoi LSU Tigers campioni nazionali nel 2019. Tuttavia, la squadra non ha raggiunto i playoff dal 2022. Nonostante i notevoli miglioramenti difensivi e le scelte mirate al draft, permangono dubbi sull'effettiva solidità del reparto arretrato. L'attacco, tradizionalmente punto di forza, non è mai stato un problema per i Bengals, ma il vero salto di qualità e la capacità di competere per il titolo dipenderanno dalla tenuta e dall'efficacia della difesa.

I Dallas Cowboys, come spesso accade, si trovano al centro di aspettative altissime. La squadra si presenta con un roster ringiovanito e una difesa che promette bene, grazie all'arrivo di Caleb Downs e al pieno recupero di DeMarvion Overshown. Ciononostante, la National Football Conference (NFC) è estremamente agguerrita e la crescita dei giovani talenti potrebbe richiedere tempo, rendendo difficile un'immediata affermazione tra le squadre d'élite della conference. La strada verso il successo è irta di ostacoli.

I New England Patriots, dopo aver sorprendentemente raggiunto il Super Bowl nella scorsa stagione, hanno operato un profondo rinnovamento dell'attacco attorno a Drake Maye, con l'aggiunta di due nuovi ricevitori e un potenziamento della linea offensiva.

Le aspettative sono comprensibilmente elevate, ma la stagione si preannuncia complessa. Il calendario difficile e la necessità di confermare i progressi mostrati l'anno precedente rappresentano sfide significative. La pressione su Maye e sull'intero reparto offensivo sarà notevole, e la consistenza delle prestazioni rimane un'incognita cruciale.

Colts e Vikings: tra ritorni attesi e scommesse audaci

Gli Indianapolis Colts ripongono le loro speranze nel ritorno in campo di Daniel Jones, dopo il grave infortunio al tendine d'Achille che ha compromesso la loro scorsa stagione. La dirigenza ha investito in modo significativo, cedendo scelte importanti per acquisire Sauce Gardner, e ora le aspettative sono interamente su Jones.

È chiamato a ritrovare i livelli di forma pre-infortunio e a guidare un attacco profondamente rinnovato. Tuttavia, il recupero completo, sia a livello fisico che mentale, da un infortunio di tale entità rappresenta una sfida aggiuntiva e non scontata.

I Minnesota Vikings hanno puntato su Kyler Murray, visto da molti come il potenziale "salvatore" della franchigia dopo una stagione altalenante. Murray, tuttavia, ha all'attivo una sola partita di playoff in sette anni di carriera e dovrà dimostrare di essere la risposta che i Vikings cercano per diventare una squadra competitiva. Il peso delle aspettative su di lui è considerevole, e solo il campo potrà confermare se questa scommessa audace sarà vincente.

Rams e Cowboys: le altre squadre sotto esame

Altri osservatori includono anche i Los Angeles Rams e i Dallas Cowboys tra le squadre più attentamente monitorate per la stagione imminente. I Rams, rafforzati dall'arrivo di Myles Garrett e da una difesa profondamente rinnovata, sono considerati da alcuni tra i roster più completi della lega. Nonostante ciò, un calendario impegnativo e la forte concorrenza all'interno della loro divisione rappresentano ostacoli non indifferenti. I Cowboys, d'altra parte, continuano a essere sotto i riflettori a causa della costante pressione che accompagna ogni loro stagione e della necessità di dimostrare la solidità dei progressi difensivi e la maturazione dei giovani talenti.