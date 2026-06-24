La Colombia ha ottenuto una vittoria fondamentale, superando la Repubblica Democratica del Congo per 1-0 nella seconda giornata del Gruppo K del Mondiale 2026. Questo successo consolida il primato dei sudamericani e li avvicina alla qualificazione. Il gol decisivo è stato siglato da Muñoz al 76° minuto, sbloccando un incontro che nel primo tempo si era chiuso sullo 0-0. La partita è stata diretta dall'arbitro italiano Maurizio Mariani.

La dinamica del match e il gol decisivo

Il primo tempo della sfida si è svolto all'insegna dell'equilibrio e della cautela tattica, terminando a reti inviolate.

La svolta è avvenuta nella ripresa, quando la Colombia ha aumentato la pressione. Al 76°, Muñoz ha rotto l'equilibrio con una rete che ha portato in vantaggio la sua squadra. Nonostante altre opportunità per raddoppiare, con due reti annullate per fuorigioco, il risultato di 1-0 è rimasto invariato, garantendo i tre punti.

Primato nel Gruppo K e qualificazione assicurata

Con questa importante vittoria, la Colombia si porta a punteggio pieno nel Gruppo K del Mondiale 2026. Questo risultato la colloca saldamente al primo posto della classifica, con un vantaggio di due punti sul Portogallo. Il successo non solo rafforza la leadership dei sudamericani, ma consente loro di assicurarsi la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Il Congo, invece, rimane indietro.

L'arbitraggio di Maurizio Mariani

L'incontro è stato diretto da Maurizio Mariani, arbitro italiano. La sua designazione per questa partita del Mondiale 2026 era stata confermata dalla FIFA. La presenza di un fischietto italiano in un contesto internazionale prestigioso sottolinea la sua esperienza e la fiducia riposta nelle sue capacità di gestire gare di alto livello.