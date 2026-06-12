La Lazio si trova ad affrontare un mercato estivo con importanti restrizioni. La società ha ricevuto oggi la comunicazione ufficiale da parte della Commissione indipendente incaricata di verificare l’indice del costo del lavoro allargato, che impone vincoli precisi alle operazioni di tesseramento dei calciatori per la prossima sessione. Questa decisione, basata sull’articolo 90, comma 4, lettera A) delle N.O.I.F., obbliga il club a operare con un mercato a saldo zero, escludendo di fatto la possibilità di investimenti netti.

Le direttive per la sessione estiva

La comunicazione odierna stabilisce che la sessione di mercato estiva non sarà libera da vincoli per la Lazio. Per ogni nuovo acquisto, il club dovrà necessariamente bilanciare l'operazione con una cessione equivalente. Ciò significa che la società dovrà mantenere un rigoroso equilibrio tra entrate e uscite per poter procedere al tesseramento di nuovi giocatori, garantendo che il saldo finanziario delle operazioni di mercato sia pari a zero.

Il contesto normativo e i precedenti

Il vincolo imposto alla Lazio si inserisce in un quadro normativo già noto e segue una situazione preesistente. Il club, infatti, si trova al limite della soglia dello 0,7 del rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi, un parametro fondamentale stabilito dalla FIGC per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle squadre di calcio.

Il superamento di tale soglia può comportare l'obbligo di un mercato a saldo zero, come già accaduto in precedenti stagioni per altre società.

Per la sessione estiva 2026, la soglia di riferimento è stata ulteriormente abbassata, passando da 0,8 a 0,7. Questa modifica ha reso i controlli ancora più stringenti e ha aumentato la pressione sui club. La verifica dei dati, aggiornati al 31 marzo, è stata completata entro il primo giugno, termine ultimo per la presentazione dei conti da parte delle società.

Strategie per sbloccare il mercato

Per superare l'attuale situazione di blocco e poter operare sul mercato, la Lazio potrebbe dover ricorrere a cessioni importanti di alcuni dei suoi calciatori. Tra i nomi che potrebbero essere coinvolti in queste operazioni figurano Alessio Romagnoli, Nuno Tavares, Noslin e Cancellieri.

La loro eventuale partenza, secondo le analisi di mercato, potrebbe generare i fondi necessari per finanziare nuovi acquisti, rispettando così il vincolo del saldo zero.

In alternativa alle cessioni, la società potrebbe valutare la possibilità di interventi finanziari diretti da parte dell’azionista. Tali interventi potrebbero includere aumenti di capitale o l'utilizzo di riserve distribuibili, misure che permetterebbero di attenuare le restrizioni imposte e di creare margini per nuove operazioni di mercato.

Altre squadre sotto osservazione

Il vincolo del mercato a saldo zero non è una condizione esclusiva della Lazio. Anche altri club italiani, tra cui Monza, Venezia e Sassuolo, sono attualmente sotto osservazione per il rispetto dello stesso parametro imposto dalla FIGC.

La riduzione della soglia al 0,7 ha, infatti, reso più severi i controlli per tutte le squadre. Di conseguenza, le società che si trovano in difficoltà nel rispettare questo parametro potrebbero essere costrette a operare in equilibrio tra entrate e uscite, a meno di poter contare su interventi finanziari straordinari da parte dei propri azionisti.