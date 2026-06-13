Charles Leclerc ha vissuto una giornata difficile nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona-Catalunya, dove un incidente in Q3 ha compromesso le sue possibilità di lottare per la pole position. Il pilota Ferrari, che aveva mostrato un ottimo passo nelle fasi precedenti della sessione, si è detto profondamente deluso e si è assunto la piena responsabilità per quanto accaduto, ammettendo l'errore dopo il crash e confermando che partirà dalla decima posizione in griglia.

Leclerc era stato protagonista di un Q2 estremamente competitivo, chiudendo a soli 0,053 secondi dal futuro poleman George Russell e dimostrando un margine netto sugli altri team e sul compagno di squadra Lewis Hamilton.

Tuttavia, la sua rincorsa alla pole si è interrotta bruscamente meno di quattro minuti dopo l'inizio del Q3. Un tentativo di correggere una sbandata in uscita dalla curva 4 lo ha portato a perdere il controllo della vettura e a finire violentemente contro le barriere. L'impatto ha posto fine anticipatamente alla sua sessione, relegandolo alla decima posizione in griglia per la gara di domenica.

Le dichiarazioni di Leclerc dopo l'incidente

Al termine delle qualifiche, Leclerc non ha cercato scuse e ha espresso tutto il suo rammarico. «Ho provato a rilasciare i freni prima, cercando di portare più velocità, perché sapevo che era il punto debole, se non l'unico, visto che eravamo molto veloci in tutte le curve», ha spiegato il pilota.

«Ho cercato di entrare più forte, ha funzionato a metà curva, ma poi sono finito sulla parte sporca della pista e ho perso il posteriore. Non ci sono molte scuse per me stesso». Il pilota monegasco ha aggiunto, con un tono di profonda delusione: «Mi sento molto in imbarazzo a dover venire qui a parlare davanti alle telecamere dopo un altro 'cosa sarebbe successo se'. Sfortunatamente la scorsa settimana è stato lo stesso con il 'cosa sarebbe successo se non avessimo avuto quel problema a Monaco'. Questo weekend è 'cosa sarebbe successo se non avessi commesso quell'errore'. Mi vergogno di non essere riuscito a mettere tutto insieme in quello che era stato finora un weekend molto positivo. La sensazione è tornata e sono ancora ottimista per domani, ma dovrei partire più avanti e non lo faccio a causa di un mio errore.

Mi vergogno di deludere così tante persone che ci sostengono. Deve essere difficile continuare a sostenermi».

Hamilton e la Ferrari restano competitivi

Nonostante l'uscita di scena di Leclerc, la Ferrari ha comunque mostrato segnali incoraggianti grazie alla prestazione di Lewis Hamilton, che ha conquistato una solida seconda posizione in griglia, a soli 0,064 secondi da Russell. Questo risultato conferma la competitività della monoposto sul circuito catalano e lascia aperte le speranze per la gara. Leclerc, pur amareggiato, ha sottolineato di essere ancora ottimista per la corsa e di voler riscattarsi dopo un errore che ha compromesso una qualifica fino a quel momento molto positiva per il team.

Il pilota monegasco dovrà ora concentrarsi su una rimonta dalla decima posizione, consapevole di avere il potenziale per recuperare terreno e puntare a un risultato importante. La delusione per l'occasione persa resta tuttavia evidente nelle sue parole, ma la determinazione a riscattarsi è forte.

Il contesto della qualifica e le prospettive per la gara

Il circuito di Barcellona-Catalunya si è confermato ancora una volta un banco di prova impegnativo per piloti e team. La sessione di qualifica ha visto distacchi minimi tra i primi, con Russell, Hamilton e Leclerc protagonisti di una lotta serrata per le prime posizioni. La Ferrari, grazie anche alla prestazione di Hamilton, può guardare con fiducia alla gara, mentre Leclerc dovrà sfruttare al meglio il passo mostrato in Q2 per tentare una rimonta efficace.

La gara di 66 giri offrirà diverse opportunità strategiche, ma sarà fondamentale evitare ulteriori errori e gestire al meglio le gomme su un tracciato notoriamente esigente, che mette a dura prova sia i pneumatici sia la concentrazione dei piloti.