Il tennista polacco Kamil Majchrzak ha firmato una notevole impresa sull'erba di ’s‑Hertogenbosch, eliminando il terzo favorito Daniil Medvedev con il punteggio di 7‑6(4), 6‑1. Questa vittoria gli ha garantito l'accesso alla prestigiosa finale del torneo ATP 250. Majchrzak, numero 76 del ranking mondiale, ha dimostrato uno straordinario stato di forma, confermando il suo momento positivo dopo aver già superato il giorno precedente il primo favorito del tabellone, Félix Auger‑Aliassime.

Kamil Majchrzak: un traguardo storico e una performance dominante

A trent'anni, Kamil Majchrzak ha raggiunto un traguardo storico per il tennis polacco, diventando il sesto tennista del suo paese a qualificarsi per una finale ATP. Questa significativa vittoria ha anche migliorato il suo bilancio personale contro i giocatori della Top 10, portandolo a un record di tre vittorie e quattro sconfitte. Nel corso del match contro Medvedev, Majchrzak ha mostrato una solidità impressionante al servizio, annullando entrambi i break point affrontati e vincendo tutti i suoi nove turni di battuta.

La sua efficacia in risposta è stata altrettanto decisiva, riuscendo a strappare il servizio a Daniil Medvedev per tre volte su sei opportunità.

Questa superiorità, in particolare nel secondo set, gli ha permesso di dominare l'incontro e di chiudere la partita in appena un'ora e mezza di gioco, evidenziando una notevole padronanza tattica e fisica sull'erba olandese.

La finale di ’s‑Hertogenbosch: Majchrzak contro il campione Alex de Minaur

Nella sfida decisiva per il titolo del torneo di ’s‑Hertogenbosch, Kamil Majchrzak affronterà l'australiano Alex de Minaur, già campione del torneo nel 2024. De Minaur ha raggiunto la finale con una convincente vittoria su Adrian Mannarino, superato con un netto 6‑4, 6‑0. Il tennista australiano vanta un record quasi impeccabile sul suolo olandese, con venti vittorie e sole due sconfitte registrate a partire dal 2024, il che lo rende un avversario particolarmente temibile e uno specialista dell'erba.

I semifinalisti del Libéma Open 2026

Le semifinali del Libéma Open 2026 hanno visto la partecipazione di quattro tennisti di alto calibro: Alex de Minaur, Kamil Majchrzak, Daniil Medvedev e Marin Cilic. Mentre De Minaur ha confermato il suo status di favorito, Majchrzak ha indubbiamente rappresentato la sorpresa più grande del torneo. Medvedev, pur essendo una testa di serie, ha dovuto cedere il passo al polacco, e Marin Cilic ha dimostrato ancora una volta la sua competitività e la sua esperienza sui campi in erba.