Il brano “Links Rechts”, cantato e ballato con entusiasmo dai tifosi olandesi, si sta affermando come un fenomeno inarrestabile ai Mondiali. Il suo ritmo coinvolgente e l’invito a saltare a sinistra e a destra hanno trasformato questa melodia in un inno non ufficiale. La canzone, con la sua allegria e semplicità, trascina e unisce un vasto pubblico, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

L'origine di un successo: Snollebollekes e il 2015

Questa contagiosa canzone è opera del gruppo olandese Snollebollekes, lanciata nel 2015. Il brano ha riscosso un successo immediato grazie alla sua semplicità disarmante.

L’invito a muoversi “links” (a sinistra) e “rechts” (a destra) ha dato vita a un ballo collettivo intuitivo e universale, al quale chiunque può partecipare, trasformando ogni luogo in una pista da ballo. La sua capacità di generare allegria e partecipazione è stata la chiave del suo impatto duraturo.

L'onda arancione travolge i Mondiali

Ai Mondiali, “Links Rechts” è esploso, diventando tormentone che risuona in ogni stadio e fan zone. Già popolare tra i tifosi olandesi, il brano ha conquistato anche chi non tifa Olanda. Il suo ritmo trascinante e la capacità di creare unità attraverso un gesto semplice ma potente, lo hanno reso un simbolo di allegria e aggregazione. L’immagine di migliaia di persone che saltano all’unisono, avvolte in un’onda arancione, è diventata iconica del torneo.

Viralità e impatto globale del fenomeno

Il successo di “Links Rechts” non si è limitato agli stadi, estendendosi rapidamente e diventando virale sui social media durante il torneo. La melodia si è diffusa capillarmente ovunque la nazionale olandese giocasse. Concepito per animare le folle, il brano ha trovato una nuova vita negli stadi e nelle fan zone, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione e inclusione. Pur non contenendo riferimenti al calcio, è stato adottato come inno non ufficiale dai tifosi olandesi. La sua forza risiede nella capacità di trasformare spazi pubblici in flash mob sincronizzati, carichi di energia, unendo le persone in un’esperienza gioiosa.