Madison Keys ha trionfato per la terza volta all'Eastbourne Open, consolidando il suo eccezionale feeling con l'erba di questo prestigioso torneo. La tennista statunitense, seconda testa di serie, ha superato Tatjana Maria con un netto 7-5, 6-4, aggiudicandosi l'undicesimo titolo della sua carriera. Questo successo la porta a quota tre affermazioni a Eastbourne, dopo le vittorie del 2014 e del 2023, un risultato che la inserisce in un ristretto elenco di leggende del tennis.

Il percorso di Keys nel torneo è stato impeccabile: non ha ceduto nemmeno un set nei cinque incontri disputati, dimostrando una notevole solidità al servizio e una gestione magistrale dei momenti chiave.

Nella finale, dopo aver avuto tre set point sul 5-4 nel primo parziale, ha subito il controbreak di Maria. Tuttavia, la reazione non si è fatta attendere: Keys ha immediatamente strappato il servizio all'avversaria, chiudendo il set alla quinta opportunità. Nel secondo parziale, la statunitense ha continuato a dettare il ritmo, confermando la sua indiscussa superiorità sulla superficie in erba.

Un traguardo storico per Keys

Con questa memorabile vittoria, Madison Keys entra in un club esclusivo di giocatrici capaci di vincere per tre volte il torneo di Eastbourne, affiancando nomi illustri come Chris Evert e Martina Navratilova. È inoltre la prima tennista a trionfare in tutte e tre le sue finali disputate in questa sede.

Questo titolo segna il suo primo successo dopo la storica affermazione agli Australian Open 2025, dove aveva sconfitto Iga Swiatek e la numero uno del mondo Aryna Sabalenka per conquistare il suo primo Slam in carriera.

La finale di Eastbourne ha rappresentato anche l'occasione per Keys di prendersi una meritata rivincita su Tatjana Maria. La tedesca l'aveva infatti superata nella semifinale del Queen's Club nel 2025, un torneo che Maria aveva poi vinto, conquistando il titolo più prestigioso della sua carriera. In questa occasione, però, la statunitense ha saputo imporsi con autorità, grazie anche a una percentuale di punti vinti con la prima di servizio vicina al 90%, nonostante un'efficacia del 59% sulla prima palla.

I successi sull'erba e le prospettive future

Nel suo discorso di premiazione, Keys ha espresso tutta la sua emozione, dichiarando che vincere il titolo per la terza volta a Eastbourne significa per lei "the absolute world". La sua impressionante collezione di trofei sull'erba include anche il successo a Birmingham nel 2016, portando a quattro il totale delle sue affermazioni su questa superficie. Un dato che la colloca tra le più prolifiche giocatrici sull'erba di questo secolo, superata solo da leggende come Serena Williams, Petra Kvitova e Venus Williams.

Guardando agli imminenti impegni, Keys si presenterà a Wimbledon come testa di serie numero 26. Il suo esordio la vedrà affrontare la connazionale Kayla Day nel primo turno.

In caso di progressione nel tabellone, la tennista americana potrebbe incrociare la strada della sesta testa di serie e finalista uscente, Amanda Anisimova, già al terzo turno, preannunciando nuove e avvincenti sfide sui campi in erba di Londra.