Novak Djokovic ha espresso profonda ammirazione per il ritorno di Serena Williams nel circuito tennistico, definendo la sua decisione di gareggiare a Wimbledon come un evento "epico e fonte di ispirazione". Il campione serbo, durante un incontro con i media ai Championships, ha evidenziato un aspetto cruciale che, a suo parere, dimostra la totale dedizione della leggendaria tennista americana a questo nuovo capitolo della sua carriera.

Djokovic, noto per la sua meticolosa attenzione alla preparazione fisica, ha rivelato di aver osservato Serena Williams – che ha perso 35 libbre grazie a un farmaco per la perdita di peso – allenarsi in palestra con una frequenza maggiore nell'ultima settimana rispetto a quanto non l'avesse mai vista fare persino nel pieno della sua forma.

"Guarda, prima di tutto, quello che sta facendo è fonte di ispirazione ed è epico. Questo è ciò che le ho detto", ha dichiarato Djokovic. "Ho sempre ammirato la sua carriera, il suo percorso, la sua storia. Naturalmente anche quella di Venus. Tornare dopo anni di assenza dal tour, dopo due figli, e impegnarsi così tanto non solo per la sua soddisfazione personale o per il rientro nel circuito, ma anche per dare a tutti noi il piacere di vederla di nuovo in campo – sia in singolare che in doppio – è straordinario."

Il grande ritorno dopo quattro anni di assenza

Serena Williams, madre di due figli e vincitrice di ventitré titoli del Grande Slam, si appresta a disputare il suo primo match di singolare a Wimbledon dopo un'assenza di quattro anni, affrontando la ventenne Maya Joint nel turno d’esordio.

Djokovic ha ribadito come la determinazione della quattro volte campionessa olimpica sia palese: "La vedo in palestra più di quanto l’abbia mai vista, credo, anche quando era al massimo della forma. Questo mi indica che desidera ardentemente che questo ritorno abbia il miglior esito possibile. È davvero ammirevole, onestamente, l'impegno che sta profondendo. Tutti gli occhi sono puntati su di lei, sul suo comeback. Spero solo che si goda l'esperienza, perché se lo merita davvero."

Il tennista serbo ha poi aggiunto: "Ha creato qualcosa di storico, di leggendario nella sua carriera. Merita ogni applauso che riceverà."

Wimbledon 2026: i temi principali del torneo

Il ritorno di Serena Williams rappresenta indubbiamente uno dei temi centrali di questa edizione di Wimbledon, dove la campionessa americana ha accettato una wild card all’ultimo momento per partecipare al torneo.

A 44 anni, dopo quattro stagioni lontana dai campi, Williams cerca di aggiungere nuovi, magici capitoli alla sua straordinaria carriera. L’attenzione su di lei è massima, mentre altri protagonisti del torneo, come Novak Djokovic, puntano a nuovi record. Djokovic, a 39 anni, è infatti in corsa per il suo venticinquesimo titolo del Grande Slam, dopo una stagione segnata da risultati importanti e da una preparazione condizionata da alcuni problemi fisici.

La presenza di Serena Williams a Wimbledon, dunque, non solo accende i riflettori sul torneo ma offre anche un esempio di resilienza e determinazione che, come sottolineato dallo stesso Djokovic, ispira milioni di persone in tutto il mondo.