Il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha riconosciuto apertamente che le recenti difficoltà incontrate nei Gran Premi di Canada e Monaco rappresentano un significativo "reality check" per la stagione in corso. Dopo i promettenti progressi mostrati a Miami, dove la squadra aveva ottenuto una doppietta nella Sprint e lottato per la vittoria nella gara principale, le due tappe successive hanno evidenziato notevoli limiti sia in termini di prestazione che di affidabilità. Questo netto contrasto sottolinea un momento critico per la traiettoria del team.

Stella ha articolato la situazione con chiarezza: "C'è certamente un importante reality check che arriva da Canada e Monaco. E il reality check è, prima di tutto, guardare ai fatti. Non siamo stati abbastanza veloci, direi soprattutto in termini di passo gara, in entrambe le gare, e non siamo stati abbastanza affidabili." Ha poi approfondito la natura diffusa dei problemi di affidabilità, affermando: "Quando guardiamo all'affidabilità, abbiamo avuto problemi praticamente in tutte le aree della macchina. Non è una questione di una sola area specifica. A Monaco è stato il power unit. Abbiamo avuto altri problemi con il power unit – direi che questa è probabilmente stata l'area più importante per l'affidabilità – ma per Lando in Canada è stato il cambio." Questo suggerisce una sfida sistemica piuttosto che incidenti isolati.

Analisi Tecnica e Limiti Strutturali

Il team principal ha confermato che la McLaren sta attualmente conducendo una valutazione doppia e approfondita, concentrandosi simultaneamente su prestazioni e affidabilità, analizzando specificamente i dati delle ultime due gare. "C'è una valutazione delle prestazioni e una valutazione dell'affidabilità che stiamo facendo, guardando a Canada e Monaco. Comprendiamo questi problemi di affidabilità singolarmente. Possiamo risolverli. Ma ovviamente, quando ci sono così tanti problemi, può essere sintomatico del fatto che il progetto è ancora relativamente giovane," ha spiegato Stella.

Ha inoltre evidenziato un vincolo significativo derivante dallo status della McLaren come team cliente all'interno dell'attuale quadro regolamentare.

"Mai come ora abbiamo sentito che essere un team cliente ci ha messo in una posizione di svantaggio. Non è una questione di priorità inferiore per HPP, ma di minori opportunità di integrazione e di rimanere sulla stessa tempistica nell'affrontare i problemi di affidabilità o nello sfruttamento del power unit dal punto di vista delle prestazioni." Questo suggerisce un ostacolo strutturale che incide sulla loro capacità di reazione rapida.

Le Sfide Aerodinamiche e di Gestione Gomme

Per quanto riguarda l'aspetto puramente prestazionale, Stella ha ammesso: "È molto chiaro che non abbiamo abbastanza grip, principalmente perché non abbiamo abbastanza carico aerodinamico. È anche chiaro che non riusciamo a portare le gomme nella finestra in cui offrono il massimo.

Soprattutto su circuiti come Monaco e Canada, dove l'asfalto è molto liscio e le gomme lavorano in un regime particolare. Quest'anno le gomme sono relativamente rigide e hanno bisogno di temperatura per funzionare bene." Queste osservazioni individuano aree critiche in cui la vettura fatica a estrarre il massimo potenziale, in particolare su specifiche caratteristiche del tracciato.

La Necessità di una Svolta Decisiva

Guardando al futuro, Stella ha sottolineato l'urgente necessità di una svolta per rimanere competitivi nel campionato. "Prestazioni e affidabilità, restiamo ovviamente con la mentalità che questa potrebbe essere un'altra stagione come il 2024, in termini di recupero finale. Ma nel 2024 la nostra traiettoria era più convincente.

Se vogliamo restare in lotta per il campionato, dobbiamo cambiare rotta." Il team si sta ora preparando per il prossimo appuntamento a Barcellona, sperando di poter dimostrare segnali di ripresa. Nonostante le difficoltà riconosciute, c'è una chiara determinazione all'interno della McLaren a reagire e migliorare la propria posizione. Questa prossima gara sarà cruciale per impostare una nuova, più positiva, traiettoria.