Jack Draper, attuale numero uno britannico ed ex numero quattro del mondo, ha annunciato il suo ritiro dagli HSBC Championships al Queen’s Club di Londra. La decisione, motivata da un persistente infortunio al ginocchio destro, lo ferma ancora nella sua stagione sull'erba. Il giovane tennista mira ora a un ritorno in campo al torneo di Eastbourne, appuntamento cruciale in vista di Wimbledon.

L'infortunio, che ha colpito un tendine del ginocchio destro, è stato subito da Draper durante un incontro con Tomas Martin Etcheverry a Barcellona. Da quel momento, il ventiquattrenne britannico ha dovuto rinunciare a importanti appuntamenti sulla terra battuta, inclusi i tornei di Madrid, Roma e il prestigioso Roland-Garros.

La scelta di saltare anche il Queen's, evento chiave della stagione sull'erba, evidenzia la necessità di cautela per un recupero completo.

Il Percorso di Recupero e la Nuova Guida Tecnica

Draper non scende in campo da metà aprile, con il suo rientro più volte posticipato per garantire la piena guarigione. In questa fase delicata, il tennista si è affidato a una nuova guida tecnica per la stagione sull'erba: il leggendario Andy Murray. La presenza dell'ex campione di Wimbledon è considerata un fattore decisivo. Esperti come Tim Henman hanno sottolineato come questa collaborazione rappresenti una "grande opportunità" per Draper, data l'immensa esperienza di Murray, specialmente nei tornei casalinghi e sulle superfici veloci.

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L'Obiettivo Eastbourne e le Aspettative per Wimbledon

L'attenzione di Jack Draper è ora rivolta al torneo di Eastbourne, previsto la settimana successiva al Queen’s e che precede di pochi giorni il celebre Wimbledon. Il tennista britannico ha espresso fiducia nel suo percorso di riabilitazione, affermando che il "recupero sta procedendo nella giusta direzione". Ha tuttavia preferito concedersi "un'altra settimana" di riposo e preparazione per evitare rischi e presentarsi al meglio in uno dei suoi eventi preferiti. L'approccio cauto mira a fargli ritrovare la migliore condizione per la stagione tennistica britannica, con l'ambizione di ben figurare sui campi di casa.