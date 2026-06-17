In una serata memorabile a Kansas City, Lionel Messi ha eguagliato il record di Miroslav Klose come miglior marcatore nella storia dei Mondiali. Il fuoriclasse argentino ha raggiunto questo prestigioso traguardo grazie a uno straordinario hat-trick messo a segno nel match inaugurale dell’Argentina contro l’Algeria. Con questa prestazione eccezionale, Messi ha portato il suo bottino personale a sedici reti nella competizione iridata, posizionandosi così al vertice della classifica dei cannonieri mondiali.

Il match e il traguardo storico

La sfida tra Argentina e Algeria si è conclusa con un netto 3-0, interamente firmato dai tre gol di Messi.

Le reti sono state realizzate rispettivamente al diciassettesimo, al sessantesimo e al settantaseiesimo minuto di gioco. Il primo gol è scaturito da un potente tiro dalla distanza, il secondo è arrivato su un rimpallo favorevole, mentre il terzo è stato un rasoterra preciso dalla media distanza. Con queste marcature, Messi ha non solo assicurato la vittoria alla sua squadra, ma ha anche raggiunto i sedici gol totali in Coppa del Mondo, pareggiando il primato detenuto fino a quel momento da Klose.

Un momento di grande emozione

Il triplete di Messi ha generato un'ondata di forti emozioni, sia in campo che sugli spalti. L’allenatore Lionel Scaloni non è riuscito a trattenere le lacrime, visibilmente commosso dalla prestazione del suo capitano.

Contemporaneamente, lo stadio ha tributato una sentita ovazione al campione argentino, riconoscendo la grandezza del momento. Questa è stata anche la prima hat-trick di Messi in un Mondiale, un evento ancora più significativo se si considera che è stato realizzato nel suo sesto torneo iridato. Un traguardo che sottolinea ulteriormente la sua incredibile longevità e la sua capacità di essere un giocatore determinante ai massimi livelli nella storia del calcio.

Il contesto del record

Prima di questa serata storica, il record di miglior marcatore ai Mondiali era saldamente nelle mani di Miroslav Klose, che aveva realizzato sedici gol tra le edizioni del 2002 e del 2014, distribuiti su ventiquattro partite disputate.

Messi, con il suo memorabile hat-trick, ha ora raggiunto lo stesso numero di reti. È importante notare che Messi ha eguagliato questo primato in un numero leggermente maggiore di presenze rispetto al suo predecessore. Il percorso di Messi verso questo record era già sotto i riflettori da tempo, avendo accumulato tredici gol all’attivo prima dell'inizio di questo torneo e con la concreta possibilità di superare Klose già durante il Mondiale 2026.

Prospettive future

Con il record ora condiviso, Lionel Messi ha davanti a sé un'opportunità unica: quella di superare Miroslav Klose e diventare il miglior marcatore assoluto nella storia dei Mondiali nelle prossime partite del torneo. Il suo hat-trick non solo ha inciso una pagina indelebile negli annali del calcio, ma ha anche acceso l'attesa e la curiosità di milioni di tifosi in tutto il mondo, desiderosi di vedere se il fuoriclasse argentino riuscirà a stabilire un nuovo primato in solitaria, consolidando ulteriormente la sua leggenda.