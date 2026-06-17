Il Torino Football Club ha ufficialmente lanciato la sua campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, un’annata di particolare rilievo che vedrà il club celebrare il suo 120° anniversario. L’iniziativa è stata accolta con interesse dai tifosi e presenta una serie di promozioni e tariffe studiate per incentivare la partecipazione allo stadio Olimpico Grande Torino.

Per i vecchi abbonati, la fase di rinnovo sarà attiva fino al 20 luglio, garantendo l’opportunità di mantenere i propri posti con prezzi bloccati e sconti speciali, in particolare nel settore Distinti.

Un’ulteriore agevolazione prevede l’accesso ai primi turni di Coppa Italia al costo simbolico di 1 euro. I nuovi abbonati avranno invece due finestre temporali per l’acquisto: una prima fase, dal 22 giugno al 20 luglio, con un listino prezzi scontato; e una seconda fase, a partire dal 21 luglio, che offrirà comunque risparmi significativi, fino al 50%, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Offerte e Tariffe Dedicate

Tra le promozioni di punta, spicca l’abbonamento nel settore Distinti a 280 euro e la conferma dell’area “Distinti Family”, che propone tariffe agevolate per adulti e Under 16. Viene inoltre riconfermata la formula flessibile, valida per 14 partite, dedicata agli studenti universitari Under 30 al prezzo di 99 euro (nel settore Curva Primavera) e ai minori di 16 anni a 50 euro.

La tariffa riservata alle Donne sarà disponibile esclusivamente durante la fase di rinnovo, fino al 20 luglio. Tutte le operazioni di vendita sono gestite interamente online attraverso il sito ufficiale del Torino, in collaborazione con Vivaticket. Per chi necessita di assistenza fisica, lo sportello biglietteria dello stadio Olimpico Grande Torino rimane operativo.

Il Confronto con la Campagna del Parma

Anche altre società di Serie A hanno presentato le proprie campagne abbonamenti per la stagione 2026/27. Il Parma, ad esempio, ha scelto il claim “Da sempre. Per sempre” e ha adottato una politica di prezzi accessibili, con aumenti contenuti rispetto alla stagione precedente. Tra le novità introdotte dal club emiliano figurano la tariffa “Family”, disponibile esclusivamente nella fase di prelazione, e la possibilità di cambiare posto o settore durante la prima fase di vendita.

Nello specifico, il prezzo dell’abbonamento intero nelle Curve Nord e Sud è fissato a 220 euro, mentre per gli Under 14 le tariffe partono da 50 euro, evidenziando un’attenzione particolare verso le famiglie e i giovani tifosi.

Le strategie adottate sia dal Torino che dal Parma dimostrano un crescente impegno nella fidelizzazione dei tifosi e nell’accessibilità degli stadi. Entrambi i club propongono offerte mirate a diverse fasce d’età e categorie di pubblico, con l’obiettivo comune di rafforzare il legame con la propria comunità in un’annata che si preannuncia ricca di significato e partecipazione.