Le attese per il percorso di Serena Williams nel doppio femminile del Berlin Tennis Open si sono interrotte bruscamente al primo turno. In coppia con Karolína Muchová, la leggenda americana è stata sconfitta con un doppio 6‑4, 6‑4 dalle specialiste Erin Routliffe e Giuliana Olmos. L'incontro, disputato martedì 16 giugno 2026 sul prestigioso campo in erba dello Steffi Graf Stadion, all'interno del Rot‑Weiss Tennis Club, ha visto la coppia avversaria imporsi con determinazione e coesione.

Il percorso di rientro e le aspettative

Questa eliminazione rappresenta una battuta d'arresto nel tour di rientro di Serena Williams, un percorso che aveva catturato l'attenzione del mondo del tennis.

La sua presenza a Berlino seguiva un atteso ritorno alle competizioni dopo un'assenza significativa di quasi quattro anni e nove mesi dai circuiti professionistici. La settimana precedente, infatti, la campionessa aveva inaugurato la sua stagione sull'erba con un successo promettente al Queen’s Club. In quell’occasione, affiancata dalla giovane e talentuosa Victoria Mboko, Williams aveva dimostrato la sua inconfondibile classe e la sua proverbiale potenza, superando le terze teste di serie Nicole Melichar‑Martinez ed Erin Routliffe con un convincente 7‑6(2), 6‑2. Quella vittoria aveva riacceso le speranze e le aspettative per il prosieguo della sua avventura, proiettandola verso il torneo berlinese con un rinnovato entusiasmo.

L'arrivo della 23‑volte campionessa Slam a Berlino era stato accolto con grande fervore, con il pubblico e gli addetti ai lavori desiderosi di ammirare nuovamente la sua grinta e la sua capacità di dominare il gioco. La sua partecipazione, nonostante il ranking di doppio pari a 593 al momento del torneo (mentre la sua partner Muchová era al 10° posto), sottolineava la volontà di misurarsi nuovamente ai massimi livelli.

Dettagli della sfida sul campo berlinese

L’incontro allo Steffi Graf Stadion ha messo di fronte Serena Williams e Karolína Muchová a una coppia di doppiste esperte e ben affiatate. Erin Routliffe e Giuliana Olmos, riconosciute nel circuito come specialiste della disciplina, hanno saputo fin da subito imporre il proprio ritmo e la propria strategia.

Nonostante l'accoglienza calorosa riservata dal pubblico berlinese, la partita si è rivelata estremamente impegnativa per Williams e Muchová.

Le avversarie hanno mostrato una maggiore consistenza e precisione, soprattutto nei momenti chiave di entrambi i set. La vittoria netta per 6‑4, 6‑4 conseguita da Routliffe e Olmos è il risultato di una prestazione solida e senza sbavature, che ha permesso loro di chiudere il confronto con autorità. La sconfitta al primo turno ha così posto fine al cammino della coppia Williams-Muchová, evidenziando le sfide che Serena Williams si trova ad affrontare nel suo rientro, pur mantenendo intatta la sua leggendaria determinazione.