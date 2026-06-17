Kiara Richmon, ex atleta di Fisk University, si appresta a un significativo ritorno nell'élite della ginnastica artistica internazionale, rappresentando la Giamaica ai Pan American Artistic Gymnastics Championships 2026 a Rio de Janeiro. Dopo un'assenza di tre anni dalle competizioni di alto livello, la ginnasta è pronta a gareggiare nell'all-around, con l'obiettivo primario di ottenere la qualificazione sia per i prossimi Campionati Mondiali che per i Pan American Games.

La motivazione dietro questo importante ritorno è stata chiarita dalla stessa ginnasta: “Non ho concluso la mia carriera universitaria come avrei voluto.

Voglio farlo per me stessa e dimostrare a me stessa che valgo più di quanto credo”. È importante ricordare che, prima della sua esperienza collegiale, Richmon aveva già gareggiato a livello élite, partecipando ai Campionati Mondiali del 2018 e 2019.

Un percorso segnato da primati e determinazione

Durante i suoi tre anni trascorsi alla Fisk University, dal 2022 al 2025, Richmon ha collezionato importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di All-American alle parallele e la qualificazione ai USAG Nationals nel 2023. Nello stesso anno, ha fatto la storia rappresentando la Giamaica ai Pan American Championships in Colombia, diventando la prima ginnasta proveniente da un'università storicamente afroamericana (HBCU) a competere sia a livello internazionale che élite.

Richmon ha inoltre evidenziato un profondo cambiamento nel suo approccio alla disciplina: “Penso che prima lo facessi solo per farlo. Questa volta sento che è qualcosa che voglio davvero per me stessa. Amo le mie compagne di squadra e mi fa piacere essere di nuovo in gara!”. Questa rinnovata passione e determinazione sono il motore del suo ritorno.

Nuove sfide e prospettive per la ginnastica giamaicana

La partecipazione di Richmon ai campionati si inserisce in un momento significativo, segnato dalla recente chiusura del programma di ginnastica della Fisk University, il primo nella storia NCAA tra le HBCU. La ginnasta ha espresso il suo rammarico per questa decisione, affermando: “Sono delusa… non sarebbe mai dovuto accadere”.

In questa edizione dei Pan American Championships, Richmon avrà l'opportunità di condividere la pedana con altre promettenti stelle del panorama collegiale, tra cui Jahzara Ranger dell'Università del Michigan e Alana Walker di Stanford. Riguardo al suo futuro, la ginnasta non ha ancora preso una decisione definitiva sulla partecipazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dichiarando: “Ora mi concentro solo sull’allenamento e sul divertimento!”.

La ginnastica giamaicana in crescita

Il ritorno di Richmon si inserisce in un contesto di notevole fermento e crescente attenzione per la ginnastica in Giamaica. Recentemente, il paese ha infatti ottenuto il prestigioso diritto di ospitare la riunione esecutiva di World Gymnastics e, per la prima volta nella sua storia, avrà una rappresentante ai Giochi Olimpici Giovanili.

La presidente della federazione giamaicana, Nicole Grant-Brown, ha rimarcato come questi traguardi costituiscano un passo fondamentale per lo sviluppo della disciplina sull'isola, evidenziando l'impegno profuso per la crescita del movimento e la preparazione delle nuove generazioni di atlete.