L’Olimpia Milano ha messo a segno il suo primo colpo di mercato per la prossima stagione, ufficializzando l’arrivo di Alec Peters dall’Olympiacos. Il club meneghino ha individuato nel trentunenne americano la sua nuova ala forte titolare, affidandogli il compito di subentrare a Zach LeDay, che si trasferirà al Partizan.

Peters, reduce da una stagione di grande successo in Grecia, si è affermato come campione d’Europa e di Grecia, consolidando la sua fama di uno dei migliori tiratori della competizione. Nella stagione 2023/24, in particolare, ha dominato l’Eurolega per percentuale da tre punti, raggiungendo un impressionante 53,5%.

Il suo contributo è stato decisivo anche nelle Final Four, dove ha totalizzato 33 punti con percentuali eccezionali: 88,9% da due e un perfetto 100% da tre.

Le dichiarazioni di Alec Peters e i prossimi movimenti di mercato

Al momento del suo arrivo, Peters ha manifestato entusiasmo per la nuova avventura, dichiarando: “Sono felice di entrare a far parte di questo club. Voglio portare duro lavoro, continuità e forza mentale. Ringrazio la società per questa opportunità”. Il suo inserimento è considerato un tassello fondamentale nel progetto tecnico guidato da coach Poeta, che vede in Peters un elemento chiave per rafforzare la solidità e la pericolosità offensiva della squadra.

Oltre all’ingaggio di Peters, l’Olimpia Milano si appresta a ufficializzare altri importanti movimenti, tra cui i ritorni di Devon Hall, Rj Cole, Darius Thompson (neo campione in Spagna con Valencia), Nicola Akele e Jason Burnell.

Il roster non è ancora completo: restano da definire gli ultimi innesti, in particolare un esterno per rimpiazzare Shields, diretto al Fenerbahçe, e un centro che possa affiancare Booker.

L'esperienza di Peters per l'Eurolega

L’ingaggio di Peters si inserisce in una strategia di rafforzamento mirata a consolidare la posizione dell’Olimpia Milano ai vertici europei. L’ala forte, che ha militato nell’Olympiacos per tre stagioni dimostrando affidabilità e rendimento costante, porta con sé esperienza e qualità, considerate fondamentali per affrontare la prossima stagione di Eurolega. L’annuncio ufficiale, veicolato anche attraverso i canali social del club, ha enfatizzato l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Peters e la chiara volontà di Milano di puntare su giocatori già rodati nel massimo livello continentale.

Con l’arrivo di Alec Peters, l’Olimpia Milano arricchisce il proprio roster con un elemento di comprovata efficacia, pronto a offrire punti, esperienza e stabilità nella linea perimetrale, in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente competitiva.