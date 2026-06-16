La Fifa ha ufficialmente comunicato che non sono state riscontrate violazioni del codice di condotta da parte dell'arbitro Evans, coinvolto nel ruolo di Var durante un'importante partita dei recenti Mondiali. L'organizzazione calcistica mondiale ha reso noto l'esito degli accertamenti avviati in seguito alle significative polemiche sorte in merito ad alcune decisioni arbitrali prese durante l'incontro, generando discussioni sulla correttezza delle procedure.

Verifiche concluse: arbitro Evans assolto

Le indagini condotte dalla Fifa hanno portato alla conclusione che le procedure seguite dall'arbitro Evans, nel suo ruolo di assistente video, sono risultate pienamente conformi ai regolamenti e alle direttive stabilite.

L'organizzazione ha dichiarato che non sono emerse irregolarità sostanziali o comportamenti non etici e, di conseguenza, non verranno presi ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ufficiale di gara. Questa decisione conferma la validità e la correttezza delle sue operazioni durante la prestigiosa competizione.

Il protocollo Var: garanzia di trasparenza e correttezza

Il protocollo Var (Video Assistant Referee), un sistema tecnologico adottato dalla Fifa per le sue competizioni, inclusi iMondiali, stabilisce le precise modalità di revisione delle decisioni arbitrali attraverso l'ausilio della tecnologia video. L'obiettivo primario di questo sistema è garantire la massima trasparenza e correttezza nelle decisioni più delicate e potenzialmente decisive prese sul campo di gioco, contribuendo a ridurre al minimo gli errori umani che potrebbero influenzare l'esito delle gare.

Il regolamento della Fifa prevede che ogni episodio dubbio o controverso venga analizzato con attenzione da una squadra di arbitri specializzati. All'interno di questa squadra, il Var ricopre un ruolo cruciale, avendo il compito specifico di supportare l'arbitro principale nelle decisioni più complesse, fornendo elementi visivi chiari e oggettivi. Questo meccanismo di controllo e supporto è essenziale per preservare l'integrità e l'equità delle partite, assicurando un giudizio imparziale.

La Fifa ha inoltre ribadito il suo impegno costante a continuare a monitorare attentamente l'applicazione e l'evoluzione dei protocolli Var in tutte le future competizioni. L'obiettivo è assicurare il rigoroso rispetto delle regole del gioco e, soprattutto, la tutela dell'integrità delle competizioni internazionali, garantendo che il calcio rimanga uno sport giusto, credibile e privo di controversie a livello globale.