Il Rolex TP52 World Championship 2026, evento che si svolgerà dal 15 al 20 giugno, prenderà il via domani, 16 giugno, alle ore 12 a Porto Cervo. Organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la Classe TP52, questo prestigioso campionato mondiale torna per la quarta volta in una delle sedi più iconiche del circuito. Quindici imbarcazioni, in rappresentanza di undici nazioni, si sfideranno nelle acque sarde fino a sabato, promettendo un'intensa settimana di regate.

I protagonisti in regata

Tra i velisti di spicco che scenderanno in acqua figurano Francesco Bruni, a bordo di Sled, e Vasco Vascotto su Platoon Aviation.

Saranno presenti anche Guille Parada su Gladiator, Cameron Appleton e Alberto Bolzan su Alkedo Vitamina, e Santi Lange con Cole Parada su Provezza. Il parterre è arricchito dalla partecipazione di numerosi olimpionici, campioni del mondo e velisti di Coppa America, a testimonianza dell'elevato livello competitivo dell'evento.

I favoriti e le nuove sfide

Tra i principali candidati al titolo mondiale spiccano diverse imbarcazioni. Sled, armata da Takashi Okura, si presenta come campione del mondo 2021 e vincitore della prima tappa stagionale a Puerto Portals. Altro contendente di peso è Platoon Aviation, di Harm Müller‑Spreer, già tre volte campione del mondo TP52. Non è da meno Gladiator, di Tony Langley, che ha trionfato nell'edizione 2024 a Newport.

L'attenzione sarà puntata anche su No Way Back di Pieter Heerema, reduce da un terzo posto a Puerto Portals e con un equipaggio in larga parte proveniente dal programma American Magic Quantum Racing, che vedrà il rientro a bordo di Lucas Calabrese, medaglia di bronzo olimpica a Londra 2012. Tra i team da seguire con interesse ci sono anche l'italiano Alkedo Vitamina di Andrea Lacorte, Provezza di Ergin Imre e Alegre di Andy Soriano. Questa edizione segna inoltre il debutto nella 52 Super Series di Vudu, un TP52 armato da Mauro Gestri e basato a Scarlino.

Le condizioni meteo attese

Le previsioni meteorologiche per la settimana indicano venti leggeri, prevalentemente a regime di brezza. Queste condizioni potrebbero rivelarsi determinanti, influenzando significativamente le strategie di regata e le performance delle imbarcazioni in gara.

Il contesto del campionato

Il Rolex TP52 World Championship 2026 si svolge presso lo Yacht Club Costa Smeralda, una sede storica che ospita l'evento per la quarta volta. Questo campionato è parte integrante della 52 Super Series, un circuito di regate di alto livello dedicato alle imbarcazioni monotipo TP52, riconosciuto per l'eccezionale standard tecnico e l'intensa competitività delle sue flotte.