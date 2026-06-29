Il Brasile ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Mondiale, superando il Giappone con un combattuto 2-1. La vittoria è arrivata grazie a un gol decisivo di Gabriel Martinelli, subentrato nella ripresa, che ha siglato la rete della vittoria in pieno recupero, regalando alla Seleção una rimonta in extremis e il passaggio del turno.

La cronaca di una partita al cardiopalma

La sfida, valida per i sedicesimi di finale del prestigioso torneo, si è svolta nella vivace cornice di Houston, tenendo gli spettatori col fiato sospeso. Il Giappone ha dimostrato fin da subito la sua determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio al 29’ del primo tempo.

È stato Sano a sbloccare il risultato, approfittando con prontezza di un'incertezza in uscita da parte della difesa brasiliana, che ha concesso un'opportunità preziosa agli avversari.

Nella ripresa, il Brasile è tornato in campo con rinnovata energia, determinato a ribaltare il risultato. La pressione dei sudamericani è stata premiata al 56’, quando Casemiro ha ristabilito la parità. Il centrocampista ha insaccato di testa, finalizzando un assist ben calibrato da Gabriel, che ha servito un pallone invitante. Il pareggio ha riacceso le speranze della Seleção e ha dato il via a una fase di gioco ancora più intensa e combattuta.

Con il risultato fermo sull'1-1 e la partita che sembrava inesorabilmente avviarsi verso i tempi supplementari, il Brasile ha trovato la forza per un ultimo, decisivo assalto.

È stato proprio in questo frangente che Gabriel Martinelli, entrato a partita in corso, si è rivelato l'uomo della provvidenza. Al sesto minuto di recupero, con un'azione fulminea e un tiro preciso, Martinelli ha firmato il gol vittoria, scatenando l'esultanza dei suoi compagni e dei tifosi. Questa rete ha non solo sancito il 2-1 finale, ma ha anche garantito al Brasile il meritato accesso agli ottavi di finale, evitando l'ulteriore dispendio di energie dei supplementari.

Il cammino del Brasile nel Mondiale

Con questa fondamentale vittoria, il Brasile prosegue il suo entusiasmante cammino nel torneo iridato, confermando le proprie ambizioni. La squadra, guidata con maestria dal tecnico Carlo Ancelotti, ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e la capacità di reagire anche nelle situazioni più complesse, ribaltando un risultato avverso in un momento cruciale della partita.

La rimonta in extremis contro il Giappone è un chiaro segnale della forza mentale e della determinazione che caratterizzano la Seleção.

Nel prossimo turno, gli ottavi di finale, il Brasile si preparerà ad affrontare un'altra sfida impegnativa. L'avversario sarà la vincente dell'incontro tra Costa d’Avorio e Norvegia, una partita che determinerà chi avrà l'onore di misurarsi con la formazione sudamericana per un posto nei quarti di finale. L'attesa è già alta per scoprire quale squadra si opporrà al Brasile nel suo percorso verso la fase successiva del Mondiale.