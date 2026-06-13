La ventunenne statunitense Robin Montgomery ha raggiunto la sua prima finale WTA nel prestigioso torneo sull’erba di s’Hertogenbosch, superando in semifinale l’australiana Ajla Tomljanovic con un netto 6-4, 6-2. La tennista di Washington, rientrata nel circuito dopo otto mesi di stop forzato a causa di un intervento al polso, ha dimostrato grande determinazione e capacità di imporsi contro l’avversaria, attualmente numero 109 del ranking mondiale.

Nonostante si trovi attualmente alla posizione numero 484 della classifica WTA, dopo aver toccato la Top 100 lo scorso giugno prima dell'infortunio, Montgomery ha sfoggiato una notevole solidità e tenacia.

Nel corso del match contro la Tomljanovic, il primo set si è rivelato equilibrato fino al settimo gioco, quando la statunitense è riuscita a ottenere un break cruciale, prendendo il controllo della partita. Nel secondo parziale, la Montgomery ha ulteriormente incrementato il suo livello di gioco, mettendo a segno ben undici ace e realizzando due ulteriori break, che le hanno consentito di chiudere l'incontro in appena sessantotto minuti e assicurarsi un posto nella sua prima finale nel circuito maggiore.

Il sorprendente cammino sull’erba

Per Robin Montgomery, questa è solo la sua seconda partecipazione in carriera a un torneo WTA su erba, ma il suo rendimento è stato finora impeccabile: ha inanellato ben sei vittorie consecutive, partendo dalle qualificazioni fino a raggiungere l'atto finale.

Ad attenderla in finale ci sarà la ceca Barbora Krejcikova, attuale numero 45 del mondo e già vincitrice di due titoli del Grande Slam. La Krejcikova ha conquistato la finale superando in semifinale la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-3, 7-6(4). La trentenne ceca ha dimostrato grande tenacia, rimontando da uno svantaggio di 5-3 nel secondo set per poi chiudere la partita dopo una battaglia durata oltre due ore.

La sfida finale

La finale del torneo di s’Hertogenbosch segnerà il primo confronto diretto tra la giovane Montgomery e l’esperta Krejcikova. Per la tennista ceca, che vanta nel suo palmarès successi al Roland Garros nel 2021 e a Wimbledon nel 2024, l'obiettivo è conquistare il suo primo titolo stagionale.

Dall'altra parte, Robin Montgomery mira a coronare il suo straordinario cammino con il primo trofeo WTA della sua carriera. Dopo il lungo periodo di assenza a causa dell'infortunio, l'americana ha dimostrato di possedere le capacità per competere ai massimi livelli, e ora si appresta ad affrontare una sfida di grande prestigio contro un'atleta esperta e titolata del circuito.