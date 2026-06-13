George Russell ha conquistato la pole position al Gran Premio di Barcellona-Catalogna, segnando un significativo ritorno alla forma che lo aveva caratterizzato a inizio stagione. Il pilota britannico, che nelle ultime gare aveva faticato a tenere il passo del compagno di squadra Kimi Antonelli, ha dichiarato di sentirsi finalmente "di nuovo se stesso" dopo aver ottenuto la sua terza pole stagionale e la decima in carriera.

Nonostante questa sia la sua seconda pole nelle ultime tre gare, Russell era stato costantemente superato da Antonelli, leader del mondiale con cinque vittorie consecutive e un vantaggio di 68 punti.

Il britannico aveva ammesso in precedenza di non sentirsi a proprio agio con la nuova Mercedes, specialmente dopo le difficoltà incontrate a Miami e Monaco, dove era stato nettamente battuto dal compagno di squadra.

La svolta di Russell: un ritorno alle basi

Russell ha spiegato che un cambiamento di approccio è stato cruciale per ritrovare la competitività. "Devo essere onesto, sono davvero felice di essere tornato nel mio ritmo", ha affermato. "Sono state alcune gare difficili per me; ovviamente un po' di sfortuna, ma anche alcune prestazioni non all'altezza. Questo weekend sono tornato a un approccio che so funzionare per me. Più importante della pole è stato vedere che in ogni sessione ero sempre tra i primi due e mi sentivo sicuro, mi sentivo bene.

Mi sono sentito di nuovo come all'inizio dell'anno".

Il pilota Mercedes ha sottolineato come la pressione di avere un compagno di squadra così competitivo abbia influenzato le sue scelte tecniche. "Set-up della macchina, mentalità – sono semplicemente tornato alle basi", ha aggiunto. "È difficile quando hai accanto qualcuno come Antonelli che sta facendo così bene. Ho provato a migliorare costantemente, ma penso che copiare alcune sue scelte mi abbia messo in difficoltà. Questo weekend ho seguito la mia strada, come ho fatto negli ultimi anni, e sono contento che abbia dato i suoi frutti".

La battaglia in qualifica e le prospettive per la gara

La pole di Russell è giunta al termine di una sessione di qualifiche estremamente combattuta, con Lewis Hamilton che ha sfiorato il miglior tempo per soli 0,064 secondi, assicurando alla Mercedes la centocinquantesima pole nella storia della Formula 1.

Russell ha espresso sorpresa per l'elevata competitività di Hamilton. "È stato un grande weekend finora. Mi sento di nuovo come il vecchio me stesso, sempre in lotta nelle prime posizioni", ha dichiarato. "Per le ultime gare, per vari motivi, le cose non sono andate per il verso giusto, ma sono arrivato qui con una mentalità nuova. È fantastico essere in pole. Lewis ha fatto un lavoro incredibile, è stata una vera sorpresa. Pensavamo che la lotta fosse tra noi e la McLaren, invece Lewis è stato velocissimo per tutta la sessione".

Guardando alla gara di domani, Russell si prepara a una battaglia serrata. "Sono sicuro che ci sarà da lottare. Ovviamente, Kimi sta facendo un lavoro straordinario, quindi domani non sarà facile da nessun punto di vista, ma mi sento pronto", ha concluso il britannico.

La stagione di Russell era iniziata con la vittoria in Australia, ma una serie di scelte tecniche e la pressione interna avevano portato a risultati altalenanti. Il ritorno alla pole a Barcellona rappresenta un segnale importante per il pilota e per il team, che ora punta a consolidare la ritrovata competitività anche in gara, in un campionato che vede Antonelli ancora saldamente al comando.