Alla vigilia dell’esordio nella Volleyball Nations League, il commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi ha espresso un chiaro mix di soddisfazione e determinazione. “Siamo molto felici di ripartire: questo è un torneo lungo, dispendioso in termini di energie ma fondamentale perché offre l’opportunità di dare spazio anche a giocatori che hanno dimostrato di meritare la maglia della Nazionale”, ha dichiarato De Giorgi, sottolineando l’importanza della competizione. L’obiettivo primario, ha ribadito, è “chiaramente arrivare alle finali”. L’esordio della squadra italiana è previsto a Ottawa, in Canada, presso la “The Arena at TD Place”, impianto già testato durante l’ultimo allenamento.

De Giorgi ha inoltre evidenziato la varietà delle sfide che l’Italia dovrà affrontare nelle prossime settimane. “Probabilmente in queste tre settimane vedremo tre squadre diverse e, come ho detto a ogni ragazzo, ciascuno dovrà contribuire e mettere il proprio mattoncino per raggiungere l’obiettivo delle Finals Eight in Cina”, ha spiegato il CT. Le prime avversarie che gli azzurri incontreranno saranno Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti, un banco di prova significativo per il percorso della squadra.

Entusiasmo e adattamento: le chiavi del torneo

Il commissario tecnico ha posto l’accento sullo spirito positivo che anima il gruppo. “Lo spirito della squadra è buono. Questo gruppo ha sempre messo al primo posto l’entusiasmo”, ha affermato De Giorgi.

Ha poi aggiunto: “Per alcuni si tratta della prima esperienza in una manifestazione di questo calibro, hanno tanto entusiasmo e questo atteggiamento dovremo portarlo dentro, per crescere ancora sia come singoli che come collettivo”.

Un altro aspetto cruciale richiamato da De Giorgi è la capacità di adattamento. “La VNL aiuta molto atleti e allenatori a lavorare su questa fondamentale abilità, perché si giocano partite molto ravvicinate e si sviluppa la capacità di farlo anche quando non si è perfetti”, ha concluso il CT, evidenziando come il torneo sia un’occasione preziosa per affinare le strategie e la resilienza della squadra.

Il percorso dell'Italia e i convocati

La nazionale maschile, campione del mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL, inizierà il proprio cammino dal 10 al 14 giugno a Ottawa, affrontando nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti.

La seconda settimana di gare si svolgerà a Lubiana, in Slovenia, dal 24 al 28 giugno. La terza e ultima tappa della fase preliminare è prevista in Giappone, nella regione del Kansai, dal 15 al 20 luglio. Le fasi finali della competizione si disputeranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto, dove l’Italia punta a essere protagonista.

La lista dei trenta convocati include una selezione di talenti per tutti i ruoli: palleggiatori, schiacciatori, centrali, opposti e liberi. Tra i nomi di spicco figurano Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante, Tim Held, Alessandro Michieletto, Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Kamil Rychlicki, Yuri Romanò, Gabriele Laurenzano e Fabio Balaso, pronti a dare il loro contributo per il successo azzurro.