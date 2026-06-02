La nazionale maschile di pallavolo si prepara per l'esordio nella Volleyball Nations League 2026. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha selezionato quattordici atleti per la prima settimana di gare a Ottawa, in Canada. Il raduno è previsto giovedì prossimo al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, con partenza sabato alla volta della capitale canadese per i primi impegni internazionali.

I convocati per la tappa di Ottawa

Per questa tappa inaugurale canadese della VNL 2026, il CT De Giorgi ha scelto i seguenti quattordici giocatori: i palleggiatori Paolo Porro e Mattia Boninfante; i centrali Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca; gli schiacciatori Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro e Mattia Orioli; gli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; e i liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace.

Questa selezione costituisce il primo nucleo azzurro per il torneo.

Il calendario degli azzurri a Ottawa

L'Italia farà il suo debutto nella Volleyball Nations League 2026 a Ottawa, con un calendario che si estende dal 10 al 14 giugno. Gli azzurri affronteranno nell'ordine la Francia, la Germania, la Turchia e gli Stati Uniti. Questi incontri saranno fondamentali per avviare il percorso nella competizione internazionale.

Il percorso completo nella VNL 2026

La Volleyball Nations League 2026 rappresenta un impegno cruciale per l'Italia campione del mondo in carica. Il CT De Giorgi aveva precedentemente diramato una lista allargata di trenta convocati per l'intera manifestazione. Dopo l'esordio a Ottawa (10-14 giugno), la fase intercontinentale proseguirà a Lubiana, Slovenia (24-28 giugno), e si concluderà in Giappone, a Kansai (15-20 luglio). Le squadre qualificate si sfideranno poi nelle Finals in Cina, a Ningbo (29 luglio - 2 agosto). L'obiettivo è consolidare la posizione dell'Italia nel panorama mondiale e puntare al successo finale.