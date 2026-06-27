La serata inaugurale del Draft NHL 2026 a Buffalo, New York, ha visto i Toronto Maple Leafs selezionare Gavin McKenna come prima scelta assoluta, confermando le attese e le anticipazioni degli addetti ai lavori. L'ala sinistra, proveniente dai Penn State Nittany Lions (NCAA), era considerata il prospetto di punta di questa classe.

McKenna si distingue per la sua intelligenza di gioco e l'eccellente controllo del disco, sebbene gli osservatori suggeriscano un miglioramento nella partecipazione alle fasi senza puck. La sua selezione ha ricevuto il massimo dei voti dagli analisti, con un giudizio di A+ per i Maple Leafs.

Le prime scelte del Draft NHL 2026

Al secondo posto, i San Jose Sharks hanno optato per Ivar Stenberg, un attaccante versatile capace di operare sia come ala sinistra che destra, proveniente dal Frolunda HC (SHL). Stenberg è stato elogiato per la sua intelligenza e il suo dinamismo, pur mostrando a volte la tendenza a forzare le giocate. Anche questa scelta ha ottenuto un eccellente A+ dagli esperti.

La terza selezione ha visto i Vancouver Canucks puntare su Caleb Malhotra, centro dei Brantford Bulldogs (OHL). Malhotra ha impressionato per la sua visione di gioco e l'attenzione ai dettagli, ma dovrà affinare la sua agilità nel pattinaggio, specialmente contro avversari più rapidi e dinamici. La sua valutazione è stata un solido A.

Infine, i Buffalo Sabres, giocando in casa, hanno scelto il difensore Daxon Rudolph dai Prince Albert Raiders (WHL). Rudolph è stato apprezzato per la sua intelligenza e la maestria nell'uso del bastone, ma gli analisti auspicano una maggiore strategia e deliberazione nel suo gioco fisico. La sua scelta ha ricevuto un B+.

Il contesto e l'importanza del Draft 2026

L'edizione 2026 del Draft NHL è stata preceduta da una settimana di grande fermento, caratterizzata da numerosi scambi e intense trattative che hanno alimentato l'attesa per l'evento. La profondità e la qualità dei talenti disponibili quest'anno hanno reso le decisioni delle franchigie particolarmente complesse e strategiche, con un impatto potenziale significativo sul loro futuro.

Il Draft si conferma un momento cruciale per la costruzione e il rafforzamento delle squadre. L'edizione di Buffalo ha sottolineato l'importanza di una programmazione attenta e di una valutazione accurata dei giovani prospetti, fattori che si riveleranno determinanti per il successo delle franchigie nei prossimi anni.