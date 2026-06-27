La stagione 2026 si è rivelata un vero e proprio calvario per i New York Mets, ormai irrimediabilmente lontani dalle posizioni di vertice della National League. In questo scenario di profonda delusione, la dirigenza ha avviato una drastica rivoluzione del roster, un'operazione definita una vera e propria "fire sale". Questo processo di cessione di giocatori chiave, iniziato con il trasferimento di David Peterson, è destinato a proseguire con altri nomi di rilievo. Tra i principali indiziati a lasciare la squadra entro la chiusura del mercato figurano Bo Bichette, A.J.

Minter e Luke Weaver, pedine fondamentali per un nuovo inizio.

Bo Bichette: un futuro incerto tra rendimento e oneroso contratto

Bo Bichette, arrivato ai Mets con un contratto triennale da 126 milioni di dollari e opzioni di uscita annuali, rappresenta uno dei casi più discussi e complessi. Il suo rendimento, caratterizzato da una media battuta di .254, dieci fuoricampo e 45 RBI in 80 partite, non ha pienamente soddisfatto le aspettative, soprattutto in relazione al suo ingaggio. La situazione contrattuale di Bichette è ulteriormente complicata dalla possibilità che eserciti l’opzione di uscita dal contratto a fine stagione. Questa eventualità spinge la dirigenza a valutare una sua cessione, per evitare di perderlo senza contropartite e liberare spazio salariale.

Il suo valore di mercato è, tuttavia, recentemente cresciuto grazie a un mese di giugno particolarmente positivo, rendendo il momento attuale propizio per una potenziale trattativa. La decisione finale dipenderà dalla volontà dei Mets di puntare su di lui per il futuro o di sfruttare l'opportunità per ottenere giovani prospetti di valore.

Minter e Weaver: pedine chiave per un futuro sostenibile

Oltre a Bichette, anche i lanciatori A.J. Minter e Luke Weaver sono considerati tra le pedine di scambio più appetibili per la franchigia. Minter, un solido rilievo mancino, ha dimostrato affidabilità con nove strikeout in dodici inning lanciati e tredici presenze stagionali. Essendo in scadenza di contratto, rappresenta un'opportunità concreta per i Mets di ottenere un buon ritorno in termini di giovani talenti.

Weaver, dal canto suo, si è distinto come uno dei migliori rilievi della squadra, vantando una WAR di 1.4 in trentadue apparizioni, una WHIP di 0.85 e una media avversaria di .167. La loro partenza appare quasi inevitabile, dato che i Mets si trovano a quindici partite di distanza dalla vetta della NL East e a nove e mezzo dalla zona wild card, rendendo la stagione attuale ormai compromessa.

La strategia dei Mets: ricostruire con i giovani talenti

La strategia della società appare ormai cristallina: puntare con decisione sui giovani talenti e ricostruire una base solida per il futuro. La cessione di David Peterson, già concretizzata, ha portato in cambio il giovane interno di minor league Cole Mathis, un segnale inequivocabile della direzione intrapresa dalla dirigenza.

L'obiettivo è chiaro: accumulare prospetti di valore, anche a costo di sacrificare elementi di esperienza e nomi importanti del roster attuale. Questa "fire sale" non è solo un modo per tagliare i costi, ma una dura ma necessaria accettazione che la squadra non è pronta a competere per il titolo, e che un reset è l'unica via per un futuro sostenibile.

Il valore crescente di Bichette e le decisioni imminenti della dirigenza

Il rendimento di Bichette è migliorato sensibilmente nel mese di giugno, con cinque fuoricampo e un OPS superiore a .900. Questo significativo incremento di valore rende il momento attuale particolarmente favorevole per una sua potenziale cessione, garantendo ai Mets un ritorno cospicuo in termini di giovani talenti.

La dirigenza, sotto la guida del Presidente delle Operazioni di Baseball David Stearns, si trova di fronte a una decisione cruciale: mantenere Bichette come perno della ricostruzione o capitalizzare sulla sua crescita per accelerare il processo di rinnovamento. Le scelte che verranno fatte nelle prossime settimane saranno determinanti per il futuro a lungo termine della franchigia e per la sua capacità di tornare a competere ai massimi livelli.