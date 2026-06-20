Il torneo WTA 250 di Nottingham si avvia alla sua conclusione con una finale inedita e attesissima sui prati britannici. Domenica, gli appassionati di tennis assisteranno allo scontro tra Emma Navarro e Marie Bouzkova, entrambe alla ricerca del loro primo titolo in carriera sull'erba.

Il percorso verso la finale ha visto Marie Bouzkova superare l'ex numero uno del mondo Karolina Pliskova con un netto 6-4, 6-1, dimostrando una forma eccezionale. Dall'altra parte del tabellone, Emma Navarro ha confermato il suo momento positivo, raggiungendo la sua seconda finale in due mesi dopo aver prevalso sulla svizzera Viktorija Golubic per 7-6(5), 6-2.

Il cammino impeccabile di Marie Bouzkova

Per Marie Bouzkova, questa settimana a Nottingham è stata straordinaria. La giocatrice ceca, già semifinalista a Wimbledon nel 2022, ha dominato il torneo senza perdere un set e senza mai essere spinta al tie-break. Questa performance le ha permesso di raggiungere la sua prima finale in carriera sull'erba.

L'ascesa di Emma Navarro sull'erba

Anche per Emma Navarro, la finale di Nottingham è cruciale. La tennista, semifinalista a Wimbledon nel 2024 e vincitrice di un titolo sulla terra battuta a Strasburgo, ha dimostrato notevole adattabilità. Raggiungere la sua prima finale in carriera su questa superficie è prova di crescita costante.

Entrambe le finaliste scenderanno in campo per aggiudicarsi il quarto titolo in carriera.

Questa finale sarà il loro primo confronto assoluto sul circuito, aggiungendo imprevedibilità all'incontro.

Dettagli sul WTA 250 di Nottingham

Il torneo WTA 250 di Nottingham si svolge presso il Nottingham Tennis Centre, in Gran Bretagna, dal 15 al 21 giugno 2026. L'evento, giocato su campi in erba all'aperto, è un appuntamento chiave nel calendario tennistico femminile. Il montepremi complessivo ammonta a 275.094 dollari. La vincitrice otterrà 250 punti per la classifica WTA e un premio di 43.000 dollari, mentre la finalista riceverà 163 punti e 21.400 dollari.