Mentre gli Stati Uniti sono immersi nelle celebrazioni per l’Independence Day, l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo si sposta sulle emozionanti sfide degli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Due incontri cruciali sono in programma, rispettivamente a Houston e Philadelphia, e le previsioni della vigilia delineano un quadro chiaro: Marocco e Francia emergono come le principali favorite per avanzare ai quarti, mentre Canada e Paraguay si preparano a giocare il ruolo di outsider, cercando di sovvertire i pronostici.

Canada-Marocco: i Leoni dell'Atlante favoriti

La prima delle due gare vedrà il Canada affrontare il Marocco in una sfida che si preannuncia avvincente. L'incontro si terrà al NRG Stadium di Houston, con fischio d'inizio alle 13:00 ora locale. Le analisi approfondite indicano il Marocco come la squadra con i maggiori favori del pronostico, un riconoscimento meritato grazie alle eccellenti prestazioni mostrate nei turni precedenti del torneo. La previsione più accreditata suggerisce una vittoria marocchina per 2-0, con Ismael Saibari indicato come uno dei probabili marcatori. Si attende inoltre una partita fisica, con la possibilità di almeno tre cartellini estratti nel corso dei novanta minuti.

Il Canada, pur essendo considerato sfavorito, ha dimostrato finora una notevole solidità e una spiccata capacità di creare occasioni da gol, il che lo rende un avversario da non sottovalutare. Le formazioni probabili vedono il Canada schierato con un modulo 4-4-2, mentre il Marocco dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Tra i giocatori indisponibili figurano Kone per la nazionale canadese e Aguerd ed Ezzalsouli per quella marocchina. Un dettaglio importante è che la partita si svolgerà all'interno di un impianto coperto, garantendo che le condizioni meteorologiche non avranno alcun impatto sull'andamento del match.

Francia-Paraguay: i Bleus puntano alla goleada

Successivamente, l'attenzione si sposterà su Philadelphia, dove la Francia, una delle principali candidate al titolo mondiale, affronterà il Paraguay alle 17:00 ora locale.

I pronostici sono decisamente sbilanciati a favore della nazionale francese, che ha mostrato una forma smagliante e una continuità di rendimento impressionante. La previsione per questo incontro suggerisce un netto successo per la Francia, con un risultato di 3-0. In particolare, Kylian Mbappé è atteso come protagonista, con la possibilità di realizzare almeno due reti, confermando il suo status di fuoriclasse. Dall'altra parte, il portiere del Paraguay, Orlando Gill, potrebbe essere chiamato a un lavoro intenso, con la stima di dover compiere almeno cinque parate decisive. Anche in questa sfida, il Paraguay è chiaramente visto come sfavorito, mentre la Francia cercherà di consolidare ulteriormente la propria posizione nel torneo, proseguendo il cammino verso le fasi più avanzate con un'altra prestazione dominante.

Equilibrio tattico e statistiche chiave

Un'analisi più approfondita delle statistiche e delle quote recenti rivela aspetti interessanti riguardo all'approccio tattico delle squadre. Il Marocco, in particolare, ha dimostrato una predilezione per le partite controllate e a basso punteggio, come evidenziato dal fatto che cinque delle sue ultime sei gare ai Mondiali si sono concluse con meno di due gol e mezzo complessivi. Anche il Canada ha un profilo simile, avendo disputato numerosi incontri equilibrati: ben undici delle sue ultime quattordici partite in tutte le competizioni hanno registrato meno di tre reti totali. Sebbene le quote continuino a indicare il Marocco come favorito, non mancano le voci che prevedono una partita combattuta, in cui il Canada potrebbe sfruttare ogni minima occasione per tentare il colpo.

La sfida tra Canada e Marocco si configura quindi come un confronto tra la solidità difensiva e la capacità di gestione tattica. Nel frattempo, la Francia è chiamata a confermare la propria superiorità contro il Paraguay, un passo fondamentale per continuare il percorso verso le fasi finali del prestigioso torneo.