Comincia contro la Bulgaria la seconda settimana di Volleyball Nations League dell’Italia maschile, pronta a tornare in campo alla Stožice Arena di Lubiana nella gara inaugurale della Pool 6. Il match è in programma mercoledì 24 giugno alle ore 13.00 e segnerà il debutto degli azzurri nella tappa slovena dopo la prima week disputata in Canada. Per la formazione guidata da Ferdinando De Giorgi sarà un esordio subito ricco di significati, perché di fronte ci sarà una Bulgaria che richiama inevitabilmente alla memoria la finale dei Campionati del Mondo dello scorso anno.

A nove mesi di distanza da quella sfida di Manila, Italia e Bulgaria si ritroveranno infatti una di fronte all’altra in una partita che, pur non mettendo in palio il titolo iridato, assegnerà punti importanti nella corsa alla classifica generale della VNL 2026. Il match tra Italia e Bulgaria sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti e l’ultima finale ai Mondiali

La sfida contro la nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini rappresenta quindi una sorta di rivincita della finale mondiale del 2025, quando l’Italvolley scrisse una pagina della propria storia conquistando il titolo iridato. In quella finalissima gli azzurri rispettarono i pronostici superando la Bulgaria per 3-1 con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10 e centrando un prestigioso bis mondiale dopo il trionfo di tre anni prima.

Anche il bilancio complessivo dei precedenti conferma la tradizione favorevole all’Italia, avanti con 54 vittorie contro 38 sconfitte nei 92 confronti disputati. Numeri che raccontano una rivalità storica e spesso spettacolare, ma anche il peso di una sfida che negli ultimi mesi ha assunto un valore sempre più importante.

Le novità tra i convocati azzurri

Rispetto alla prima settimana giocata a Ottawa, De Giorgi potrà contare su un gruppo arricchito da quattro rientri importanti. Nella spedizione azzurra in Slovenia sono infatti presenti Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Lorenzo Cortesia, assenti nella trasferta canadese e pronti a dare qualità, esperienza e nuove soluzioni a un roster già competitivo.

L’obiettivo dell’Italia è partire con una vittoria, confermare i progressi mostrati nelle prime uscite stagionali e lanciare un segnale forte alle rivali nella corsa verso la fase finale della Volleyball Nations League.