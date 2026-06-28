Al 62° Trofeo Settecolli, l'atleta romana Simona Quadarella ha ribadito la sua indiscussa leadership, conquistando la finale dei 400 stile libero e completando un memorabile tris di vittorie. Già vincitrice nei 1.500 e negli 800 stile libero, l'azzurra ha dominato la gara, chiudendo in 4'05''10. Sul podio, Quadarella ha preceduto Elisa Pignotti, seconda con 4'10''39, e la brasiliana Paula Maria Heitmann, terza in 4'10''50.

La performance di Simona Quadarella ha suscitato grande entusiasmo, culminato nelle sue dichiarazioni post-gara: "Sono molto contenta perché ho vinto in tutte e tre le distanze, nuotare qui è sempre divertente.

A Parigi cambierà un po' tutto, sicuramente l'atmosfera. Spero che questo europeo vada bene." Le sue parole evidenziano la soddisfazione per i successi davanti al pubblico di casa e la concentrazione sui prossimi appuntamenti internazionali, dove l'atmosfera sarà diversa e le aspettative elevate.

Il dominio incontrastato di Quadarella nel mezzofondo

Il successo nei 400 stile libero consolida la forma eccezionale della nuotatrice romana. La sua capacità di imporsi con autorità nel mezzofondo è stata evidente. Dopo le convincenti vittorie nei 1.500 e negli 800 stile libero, Quadarella ha gestito la finale dei 400 con una padronanza impressionante, controllando la gara fin dalle prime battute e chiudendo con un netto vantaggio.

Questo tris di vittorie al Settecolli è un segnale forte per gli impegni continentali, confermando la sua posizione di riferimento nel panorama natatorio.

I successi azzurri e il prestigio del Settecolli

Il Trofeo Settecolli si è confermato un evento di risonanza internazionale, con risultati di spicco. L'Italia ha celebrato diverse prestazioni: Federico Burdisso ha trionfato nei 200 farfalla, Alberto Razzetti nei 400 misti e Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana. Il livello della competizione è stato elevato, con atleti di caratura mondiale e il miglioramento di diversi record della manifestazione. Oltre al trionfo nei 400 stile libero, Simona Quadarella ha controllato con sicurezza anche la finale degli 800 stile libero, ribadendo la sua supremazia nel mezzofondo femminile e contribuendo al successo azzurro in un contesto di prestigio.