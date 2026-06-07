Katerina Siniakova e Taylor Townsend hanno conquistato il Roland Garros, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro brillante stagione nel doppio femminile. Sul campo Philippe-Chatrier, la coppia testa di serie numero uno ha superato Anna Kalinina e Aleksandra Krunic con un netto 6-2, 7-5. Questa vittoria rappresenta il loro terzo titolo Slam congiunto e il primo successo sulla terra rossa parigina, consolidando la loro posizione ai vertici del tennis.

Il trionfo è significativo per entrambe. Per la ceca Katerina Siniakova, si tratta dell'undicesimo titolo major in doppio, a conferma di esperienza e continuità.

L'americana Taylor Townsend celebra il suo terzo successo Slam nel doppio, un risultato che le apre la strada per completare il Career Grand Slam alla prossima edizione degli US Open a New York.

Percorso vincente dal 2024

La collaborazione tra Siniakova e Townsend è iniziata nella primavera del 2024. Da allora, la coppia si è affermata come una delle più solide e dominanti del circuito. Oltre al successo parigino, il loro palmarès include i titoli di Wimbledon 2024 e degli Australian Open 2025, dimostrando un grande affiatamento e notevole capacità di adattamento a diverse superfici. Il loro bilancio nelle finali major è di tre vittorie e una sola sconfitta, mentre il record complessivo da quando giocano insieme è di venticinque vittorie e sole due sconfitte.

Esperienza e futuro

L'esperienza di Katerina Siniakova, veterana del doppio, si è ulteriormente consolidata, rafforzando la sua posizione tra le specialiste. Parallelamente, Taylor Townsend ha mostrato una crescita costante e significativa, e ora guarda con rinnovata ambizione ai futuri impegni, con l'opportunità di realizzare il sogno del Career Grand Slam. La vittoria al Roland Garros conferma la solida intesa della coppia e la loro abilità nel gestire la pressione, come dimostrato nella finale contro Kalinina e Krunic.

Il significativo successo a Parigi rappresenta un nuovo e promettente punto di partenza per Siniakova e Townsend. Con questa affermazione, si candidano a rimanere tra le protagoniste indiscusse anche nelle prossime tappe del circuito maggiore, promettendo ulteriori grandi prestazioni.