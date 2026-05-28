Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno esordito con una vittoria nel torneo di doppio maschile del Roland Garros, superando il primo turno con un netto 6-2, 6-4. La coppia italiana ha sconfitto l'australiano James Duckworth e l'argentino Marco Trungelliti, mostrando grande solidità e affiatamento sulla terra rossa.

Reduci dal trionfo agli Internazionali di Roma, Bolelli e Vavassori hanno confermato le aspettative, dominando l'incontro e gestendo con sicurezza i momenti chiave. Questo successo li proietta al secondo turno, alimentando le speranze di un percorso importante nello Slam francese.

Il cammino nel tabellone

Accreditati della quinta testa di serie grazie al recente trionfo capitolino, la coppia azzurra è nella parte alta del tabellone. Al secondo turno, Bolelli e Vavassori potrebbero incrociare gli argentini Francisco Cerúndolo e Mariano Kestelboim. Proseguendo, un possibile ottavo di finale li vedrebbe opposti ai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul (undicesima testa di serie), già loro avversari.

Il cammino verso le fasi finali si preannuncia impegnativo. Nei quarti, la sfida potrebbe essere contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool (terza testa di serie). In semifinale, un potenziale scontro li attenderebbe con la coppia numero uno del seeding, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sconfitti in finale a Roma.

L'atto conclusivo potrebbe infine vederli affrontare Harri Heliovaara e Henry Patten (coppia numero due), battuta nei quarti a Roma. L'obiettivo è puntare a un risultato di prestigio.

Altri italiani in gara

Nel tabellone del doppio maschile del Roland Garros è presente anche Mattia Bellucci, in coppia con il magiaro Fabian Marozsan. I due affronteranno all'esordio i francesi Clement Chidekh e Valentin Royer, entrati tramite wild card. La loro performance sarà seguita, auspicando di vederli protagonisti nelle fasi avanzate.

La vittoria di Bolelli e Vavassori al primo turno è un segnale positivo per il tennis italiano, che dimostra talento e competitività nel doppio. Il prossimo impegno sarà cruciale per testare le ambizioni della coppia, chiamata a confermare il proprio livello contro avversari ostici.